Диетолог рассказал о значении микробиома для профилактики заболеваний

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Эта защитная система развивается и меняется в течение нашей жизни. Ее состав подвержен влиянию множества факторов: питание, окружающая среда, прием лекарств. Возможно, в будущем микробиом будет признан отдельным органом со всеми его функциями и пользой. О роли микробиома в профилактике диабета, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний рассказал в интервью Pravda.ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Одна из важнейших функций микробиома заключается в том, что полезные бактерии борются с вредными микроорганизмами, которые часто являются причиной многих заболеваний. Еще одна важная функция — предотвращение хронического воспаления, которое, в свою очередь, может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкологические заболевания.
Механизм работы этой защитной системы заключается во взаимодействии с иммунными клетками. Оптимальное функционирование бактерий помогает им защищать организм и предотвращать атаки на него самого, подчеркнул Кабанов.
Исследования показывают, что правильно функционирующий микробиом повышает эффективность химиотерапии у пациентов с онкологическими заболеваниями и снижает побочные эффекты.
Часто причиной многих заболеваний является нарушение бактериального баланса. Главный фактор нарушения микробиоты — это чрезмерное потребление антибиотиков, которые нарушают бактериальный баланс. К сожалению, мы можем получать дозы антибиотиков без контроля — через мясную и молочную продукцию. Производители используют антибиотики при кормлении животных из-за неудовлетворительных условий содержания на фермах. Но в результате наш организм страдает, мы разрушаем собственные защитные системы и развиваем антибиотикорезистентность, рассказал эксперт.
Нарушение бактериального баланса может привести к ожирению, желудочно-кишечным заболеваниям и проблемам с обменом веществ. Люди, страдающие атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, часто имеют проблемы с микробиомом.
Факторы, которые влияют на эту уникальную систему, включают окружающую среду, физическую активность, но главное — это питание. Основной пищей для бактерий является клетчатка, которая содержится в больших количествах в растительных продуктах. Основные проблемы связаны с избытком животных продуктов, солью и сахаром. В результате в кишечнике размножаются вредные бактерии, которые питаются мясом и сахаром. Продукты, выделяемые этими бактериями, вызывают воспаление, нарушение обмена веществ и проблемы с иммунитетом.
Чтобы улучшить работу ЖКТ, прежде всего нужно сбалансировать питание, добавляя в рацион не менее 20-30 г клетчатки в день. Основные источники клетчатки — фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые. Для достижения нормы достаточно ежедневно употреблять 2-3 овоща и фрукта, чашку фасоли или других бобовых, хлеб из грубой муки.
Можно также потреблять продукты на растительной основе, которые заменяют мясо. Употребление слишком большого количества мяса может причинить больше вреда, чем пользы нашему организму из-за его высокого содержания насыщенных жиров. Но многие из нас привыкли к вкусу и текстуре мяса. И тут на помощь приходят растительные аналоги мяса или просто растительное мясо. Это современный продукт, который уже можно найти в магазинах. Человеку будет сложно отличить его от обычного, ведь его текстура максимально приближена к мясной. Однако в растительном мясе нет насыщенных жиров животного происхождения. Жиры там — исключительно растительные, то есть ненасыщенные. При употреблении таких продуктов отсутствуют вредные последствия.
«Выбирайте продукты, богатые растительными ненасыщенными жирами. Это растительные масла, авокадо, орехи. Существенно снизьте потребление добавленного сахара или полностью откажитесь от него. Обратите внимание, что производители добавляют сахар во многие продукты без контроля. Тщательно изучайте состав продуктов перед покупкой», — предупреждает диетолог.