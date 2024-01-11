Диетолог рассказал о значении микробиома для профилактики заболеваний

Можно также потреблять продукты на растительной основе, которые заменяют мясо. Употребление слишком большого количества мяса может причинить больше вреда, чем пользы нашему организму из-за его высокого содержания насыщенных жиров. Но многие из нас привыкли к вкусу и текстуре мяса. И тут на помощь приходят растительные аналоги мяса или просто растительное мясо. Это современный продукт, который уже можно найти в магазинах. Человеку будет сложно отличить его от обычного, ведь его текстура максимально приближена к мясной. Однако в растительном мясе нет насыщенных жиров животного происхождения. Жиры там — исключительно растительные, то есть ненасыщенные. При употреблении таких продуктов отсутствуют вредные последствия.