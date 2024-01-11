Данные в опасности? На телефоны Android начали приходить сообщения о вреде 2ГИС

Пользователи смартфонов Android начали распространять сообщения о ситуации сегодня, 11 января. По их словам, рассылка от Google Play призывает удалять известное приложение с картами, так как оно пытается получать доступ к личной информации. Одно из таких объявлений пришло читателю Города55: