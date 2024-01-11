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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

На смартфоны Android начали массово приходить сообщения об опасности 2ГИС

Данные в опасности? На телефоны Android начали приходить сообщения о вреде 2ГИС

11 января 2024, 13:06
Фото: 1MI

На смартфоны Android начали массово приходить сообщения об опасности 2ГИС

Информацию опровергли в пресс-службе сервиса, однако часть пользователей все же поверили в его небезопасность.

Пользователи смартфонов Android начали распространять сообщения о ситуации сегодня, 11 января. По их словам, рассылка от Google Play призывает удалять известное приложение с картами, так как оно пытается получать доступ к личной информации. Одно из таких объявлений пришло читателю Города55:

Фото: Город55

На ситуацию отреагировали в пресс-службе сервиса, уверив, что 2ГИС никакой опасности не несет, а подобные уведомления — лишь издержки политики безопасности Google.

«Сегодня пользователям Android пришло сообщение от Google Play, что приложение 2ГИС — вредоносное. Не переживайте — 2ГИС безвреден. Такие уведомления — политика безопасности Google и они периодически приходят пользователям приложений, которые удалены из Google Play», — объяснили пользователям.
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#Омск#Омская область#Карты#Новости#Навигация#Опасность#Анастасия Баянова#2ГИС
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