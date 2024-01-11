Данные в опасности? На телефоны Android начали приходить сообщения о вреде 2ГИС

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Пользователи смартфонов Android начали распространять сообщения о ситуации сегодня, 11 января. По их словам, рассылка от Google Play призывает удалять известное приложение с картами, так как оно пытается получать доступ к личной информации. Одно из таких объявлений пришло читателю Города55:
На ситуацию отреагировали в пресс-службе сервиса, уверив, что 2ГИС никакой опасности не несет, а подобные уведомления — лишь издержки политики безопасности Google.
«Сегодня пользователям Android пришло сообщение от Google Play, что приложение 2ГИС — вредоносное. Не переживайте — 2ГИС безвреден. Такие уведомления — политика безопасности Google и они периодически приходят пользователям приложений, которые удалены из Google Play», — объяснили пользователям.