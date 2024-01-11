Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Авиакомпания «Уральские авиалинии» спустя четыре месяца после аварийной посадки в поле самолета, следовавшего из Сочи в Омск, определилась с судьбой воздушного судна. Как сообщил телеграм-канал FlightMode, борт будет утилизирован без попытки взлететь с поля и дальнейшей эксплуатации.
Такое решение приняли после долгих оценок и анализа всех «за и против». Попытки по вызволению самолета с поля финансово нецелесообразны. С лайнера собираются снять все, что можно использовать в дальнейшем, а затем приступят к «распилу» корпуса.
Напомним, что аварийная посадка самолета рейса Омск-Сочи под Новосибирском произошла 12 сентября 2023 года. На борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.
Пару дней назад стало известно, что «Уральские авиалинии» арендовали поле в Новосибирской области. Срок аренды земли, по словам главы Убинского района Олега Конюка, вероятно, составил один год.