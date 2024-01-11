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Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать

11 января 2024, 04:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

Севший в поле самолет рейса Омск-Сочи все-таки решили утилизировать

В пшеничном поле на территории Новосибирской области самолет находится с сентября 2023 года.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» спустя четыре месяца после аварийной посадки в поле самолета, следовавшего из Сочи в Омск, определилась с судьбой воздушного судна. Как сообщил телеграм-канал FlightMode, борт будет утилизирован без попытки взлететь с поля и дальнейшей эксплуатации.

Такое решение приняли после долгих оценок и анализа всех «за и против». Попытки по вызволению самолета с поля финансово нецелесообразны. С лайнера собираются снять все, что можно использовать в дальнейшем, а затем приступят к «распилу» корпуса.

Напомним, что аварийная посадка самолета рейса Омск-Сочи под Новосибирском произошла 12 сентября 2023 года. На борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Пару дней назад стало известно, что «Уральские авиалинии» арендовали поле в Новосибирской области. Срок аренды земли, по словам главы Убинского района Олега Конюка, вероятно, составил один год.

Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год
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#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Новосибирская область#Авиакомпания#Юлия Истомина#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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