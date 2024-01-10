За первую неделю 2024 года в Омской области от коронавируса умерли два человека

Такие данные приводит сайт «Стопкоронавирус.рф». По итогам первой недели года, в Сибирском Федерально округе выявлено 1847 зараженных, 110 из них — в Омской области. Выздоровело за это время 195 жителей региона. Однако есть и летальные исходы: За период с 1 по 7 января от ковида умерло 2 человека.