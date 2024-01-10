За первую неделю 2024 года в Омской области от коронавируса умерли два человека

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Такие данные приводит сайт «Стопкоронавирус.рф». По итогам первой недели года, в Сибирском Федерально округе выявлено 1847 зараженных, 110 из них — в Омской области. Выздоровело за это время 195 жителей региона. Однако есть и летальные исходы: За период с 1 по 7 января от ковида умерло 2 человека.
Отметим, что это один из самых высоких показателей в СФО. Большая смертность зафиксирована лишь в Иркутской и Кемеровской областях, где скончались 3 и 10 человек соответственно. Еще один умер в Красноярском крае, в остальных регионах этот показатель держится на нуле.
Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили о продолжении эпидемии ОРВИ. За перовую неделю года в Омской области выявлено 4 811 случаев заболевания, также за это время лабораторно подтверждено 32 случая гриппа.