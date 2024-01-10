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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

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За первую неделю 2024 года в Омской области от коронавируса умерли два человека

10 января 2024, 10:25
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Два жителя Омской области умерли от коронавируса в первую неделю 2024 года

Всего с 1 по 7 января ковид был выявлен у 110 жителей региона.

Такие данные приводит сайт «Стопкоронавирус.рф». По итогам первой недели года, в Сибирском Федерально округе выявлено 1847 зараженных, 110 из них — в Омской области. Выздоровело за это время 195 жителей региона. Однако есть и летальные исходы: За период с 1 по 7 января от ковида умерло 2 человека.

Отметим, что это один из самых высоких показателей в СФО. Большая смертность зафиксирована лишь в Иркутской и Кемеровской областях, где скончались 3 и 10 человек соответственно. Еще один умер в Красноярском крае, в остальных регионах этот показатель держится на нуле.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили о продолжении эпидемии ОРВИ. За перовую неделю года в Омской области выявлено 4 811 случаев заболевания, также за это время лабораторно подтверждено 32 случая гриппа.

Фото: стопкоронавирус.рф
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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Новости#После ковида#Ковид#Анастасия Баянова
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