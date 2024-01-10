В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области

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Published Сегодня, 09:53
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На территории Запорожской области в зоне проведения СВО 25 декабря погиб 42-летний житель Москаленского района Омской области Евгений Стариковский. Об этом сегодня, 10 января, рассказали в районном отделении партии «Единая Россия».
Евгения Стариковский родился 24 октября 1981 года. Окончил 9 классов москаленской гимназии имени Горького. Мужчина проходил службу на должности оператора разведывательного отделения. Военнослужащий является правнуком Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Александра Степановича Стариковского.
У Евгения Стариковского остался сын Илья.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.