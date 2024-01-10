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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Иллюстрация

В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области

10 января 2024, 09:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

В зоне СВО погиб 42-летний омич Евгений Стариковский

Мужчина проходил службу на должности оператора разведывательного отделения.

На территории Запорожской области в зоне проведения СВО 25 декабря погиб 42-летний житель Москаленского района Омской области Евгений Стариковский. Об этом сегодня, 10 января, рассказали в районном отделении партии «Единая Россия».

Евгения Стариковский родился 24 октября 1981 года. Окончил 9 классов москаленской гимназии имени Горького. Мужчина проходил службу на должности оператора разведывательного отделения. Военнослужащий является правнуком Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Александра Степановича Стариковского.

У Евгения Стариковского остался сын Илья.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.

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#Общество#Москаленский район#Погиб#Некролог#Сво#Евгений Игишев#Боец СВО#Участник СВО#Военная операция
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