В Омске в сквере напротив ОмГУПСа этим летом планируют установить памятник Кутилову

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Летом 2024 года в сквере имени 30-летия ВЛКСМ напротив ОмГУПСа планируют установить памятник поэту Аркадию Кутилову. Об этом сообщили на сайте фонда «Духовное наследие», главой которого является бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев.
«В текущем году, учитывая финансовые трудности фонда „Магия добра“, договор на изготовление и установку памятника А. Кутилову в Омске был заключен с фондом „Духовное наследие“. Предположительно по согласованию с городским Советом и мэрий города памятник может появиться в сквере у Транспортной академии уже летом 2024 года», — рассказали в фонде.
Также в планах установить монумент в память о писателе Михаиле Шангине в Исилькуле. Фонд занимается его изготовлением.
Что касается памятника лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову, то инициатива установки вызвала обсуждения в обществе.
«Он [Егор Летов] известен не только в Омске, его аудитория — молодежная среда 90-х годов и нулевых. География отзывов и мнений — практически вся страна. Удивляет другое, что и в случае с „несистемной“ личностью омичи вновь скупы на симпатию», — добавили в фонде «Духовное наследие».
В фонде считают, что идея установки памятника Летову получила негативные отклики, так как именно Леонид Полежаев вынес этот вопрос на обсуждение, а в Омске культивируется мнение, что все, что делает бывший губернатор по умолчанию не может быть хорошим.
Напомним, экс-губернатор предложил установить памятники Егору Летову и Тимофею Белозерову. Об этом Полежаев заявил на конференции, посвященной 12-летней издательской деятельности фонда «Духовное наследие» в середине декабря.