Умер страдавший от алкоголизма бывший ударник Scorpions

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Джеймс Коттак, бывший участник легендарной рок-группы Scorpions, скончался в городе Луисвилле, штат Кентукки, в возрасте 61 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Смерть музыканта подтвердила его дочь Тоби, но точная причина ухода из жизни не уточняется.
Коттак играл в составе Скорпов с 1996 по 2016 год. За это время он совместно с группой записал шесть альбомов. Кроме того, он был барабанщиком в коллективе Kingdom Come и лидером собственной группы Kottak, где выступал в качестве гитариста и вокалиста.
На протяжении своей творческой карьеры у музыканта возникали проблемы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. В 2014 году он был арестован в Дубае за свое неприличное поведение и провел месяц в местной тюрьме.
В 2016 году Коттак покинул группу Scorpions по причине проблем со здоровьем.