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Умер страдавший от алкоголизма бывший ударник Scorpions

Умер страдавший от алкоголизма бывший ударник Scorpions

10 января 2024, 10:45
Фото: 1MI
Умерший в возрасте 61 года бывший ударник Scorpions Джеймс Коттак страдал от алкоголизма и покинул группу в 2016 году из-за проблем со здоровьем, а также был арестован в 2014 году за неприличное поведение в аэропорту Дубая.

Джеймс Коттак, бывший участник легендарной рок-группы Scorpions, скончался в городе Луисвилле, штат Кентукки, в возрасте 61 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Смерть музыканта подтвердила его дочь Тоби, но точная причина ухода из жизни не уточняется.

Коттак играл в составе Скорпов с 1996 по 2016 год. За это время он совместно с группой записал шесть альбомов. Кроме того, он был барабанщиком в коллективе Kingdom Come и лидером собственной группы Kottak, где выступал в качестве гитариста и вокалиста.

На протяжении своей творческой карьеры у музыканта возникали проблемы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. В 2014 году он был арестован в Дубае за свое неприличное поведение и провел месяц в местной тюрьме.

В 2016 году Коттак покинул группу Scorpions по причине проблем со здоровьем.

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