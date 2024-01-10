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Компания Дмитрия Немиша избежала банкротства

Суд отказался банкротить «Нефтегазстроймонтаж»

10 января 2024, 09:31
Фото: 1MI

Компания Дмитрия Немиша избежала банкротства

Налоговикам дали месяц, чтобы занести недостающие документы.

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве ООО «Нефтегазстроймонтаж». Город55 уже писал, что налоговики потребовали признать эту фирму несостоятельным должником, — однако теперь выяснилось, что им отказано.

— К заявлению уполномоченного органа, — говорится в судебном определении, — не приложены доказательства наличия у уполномоченного органа средств, необходимых для финансирования процедуры банкротства; доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объёме имущества, за счёт которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам…

Было решено оставить заявление налоговиков без движения. Теперь у них есть время до 29 января, чтобы предоставить суду все необходимые документы.

Напомним: генеральным директором «Нефтегазстроймонтажа» является Дмитрий Немиш. Он же владеет 50% уставного капитала, тогда как вторые 50% принадлежат Анвару Аминову. Город55 уже писал о том, что Немиш в ближайшее время предстанет перед судом: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Это «особо крупный размер», так что бизнесмену может грозить до 5 лет реального лишения свободы.

Налоговики начали банкротить «Нефтегазстроймонтаж»
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#Бизнес#Арбитражный суд#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Дмитрий Немиш#Нефтегазстроймонтаж
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