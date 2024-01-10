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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

иллюстрация

Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги

10 января 2024, 08:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги

Мальчик был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Вчера днем, 9 января, в Октябрьском округе случилась авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 14:30.

По их данным, мужчина 1957 года рождения двигался на КамАЗе по улице Индустриальная. В районе дома № 3А он сбил ребенка. Тот переходил проезжую часть вместе с матерью. Они двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Пострадавшим оказался мальчик 2012 года рождения. Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы по данному факту организовали проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позднее.

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