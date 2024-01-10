Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Вчера днем, 9 января, в Октябрьском округе случилась авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 14:30.
По их данным, мужчина 1957 года рождения двигался на КамАЗе по улице Индустриальная. В районе дома № 3А он сбил ребенка. Тот переходил проезжую часть вместе с матерью. Они двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшим оказался мальчик 2012 года рождения. Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы по данному факту организовали проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позднее.