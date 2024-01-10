С шалашами для рыбаков. Пляж в Омской области за 21 млн сделает компания из Татарска

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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В Одесском нашли подрядчика для благоустройства озера, расположенного в границах улиц Парковой, Октябрьской и Первомайской. Торги, напомним, были объявлены еще в конце прошлого года.
Ажиотажа не случилось: одну из поступивших заявок отклонили, а победителем признали второго участника — компанию «Возрождение», зарегистрированную в Татарске Новосибирской области.
«По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям», — говорится в итоговом протоколе.
Фирма-победитель снизила начальную цену на 106 тысяч, за создание рекреационной зоны она получит 21,125 млн рублей. По уже готовому дизайн-проекту компания «Возрождение» с 10 мая по 30 августа будет благоустраивать территорию площадью 22460 кв. м. В результате здесь появятся пляж площадью 10720 кв. м, пирс, мостки с площадкой для рыбалки, домики-шалаши для рыбаков, лыжероллерная трасса, летнее кафе и волейбольная площадка.
Добавим, что ООО «Возрождение» владеет и руководит Арташес Киракосян. Фирма работает с 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В Одесском компания Киракосяна будет работать не впервые: в мае 2023-го она получила контракт стоимостью 45,5 млн рублей на ремонт дорог в селе.