С шалашами для рыбаков. Пляж в Омской области за 21 млн сделает компания из Татарска

Фирма-победитель снизила начальную цену на 106 тысяч, за создание рекреационной зоны она получит 21,125 млн рублей. По уже готовому дизайн-проекту компания «Возрождение» с 10 мая по 30 августа будет благоустраивать территорию площадью 22460 кв. м. В результате здесь появятся пляж площадью 10720 кв. м, пирс, мостки с площадкой для рыбалки, домики-шалаши для рыбаков, лыжероллерная трасса, летнее кафе и волейбольная площадка.