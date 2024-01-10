Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой

В декабре и в первой половине января жители Омской области столкнулись с инфекцией, которая проявила себя такими симптомами как тошнота и рвота, диарея, повышенная температура, насморк и кашель. В новогодние каникулы часть пациентов предпочли не обращаться к врачам, а отлежаться дома. Корреспондент Города55 выяснил, что за болезнь «косит» омичей. На вопросы ответил заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Николай Николаев.