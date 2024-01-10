Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В декабре и в первой половине января жители Омской области столкнулись с инфекцией, которая проявила себя такими симптомами как тошнота и рвота, диарея, повышенная температура, насморк и кашель. В новогодние каникулы часть пациентов предпочли не обращаться к врачам, а отлежаться дома. Корреспондент Города55 выяснил, что за болезнь «косит» омичей. На вопросы ответил заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Николай Николаев.
«Это типичное сочетание наших сезонных инфекций. Это грипп, чаще всего группы „А“, и другие респираторные вирусные инфекции. Стоит учесть, что Covid также никуда не делся. У нас сочетание нескольких групп инфекций. И в некоторых случаях они дают схожие симптомы», — сообщил Николаев.
В Роспотребнадзоре по Омской области рассказали, что в первую неделю 2024 года в регионе ОРВИ зарегистрировали у 4811 человек. Согласно лабораторным анализам, грипп нашли у 32 пациентов (30 — грипп «А» и 2 — грипп «В»).
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Covid-19 с 1 по 7 января подтвердился у 110 человек, 32 пациента госпитализировали, двое скончались.
«Здесь нужно смотреть на клинические проявления. Если более трех дней температура выше 38 градусов у взрослого человека, то необходимо обратиться к врачу. Особенно, если человек работающий. С лихорадкой и повышенной температурой на работу в любом случае ходить не правильно. Как минимум, человек может заразить других людей», — считает врач.
Распознать тип инфекции в домашних условиях довольно трудно. Некоторые болезни могут протекать как бессимптомно, так и давать осложнения.
«Знаете, что у нас уже несколько случаев детских смертей в поездах есть. Практически везде причиной являлся грипп», — рассказал Николай Николаев.
Последний такой случай произошел минувшей ночью в поезде «Москва-Чита». Женщина с тремя детьми направлялась в Омск. В дороге все четверо пассажиров почувствовали недомогание, поднялась температура. На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая 7-месячная девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.
Самая эффективная мера профилактики — изоляция и ношение масок в общественных местах. На помощь пришли новогодние каникулы.
«В новогодние праздники большая часть людей были дома, не в рабочем или учебном контакте. Это снижает заболеваемость. Далее придут зимние каникулы в школах, вузах. Это тоже приведет к снижению заболеваемости», — рассказал Николай Николаев. — «Ношение масок никто не отменял. ВОЗ вновь распространила призыв к ношению масок в общественных местах. В первую очередь это касается лиц с признаками респираторных заболеваний».
Врач напомнил, что вакцинация является базовой мерой профилактики. В частности, удачная прививочная кампания против гриппа всегда снижает эпидемическую нагрузку.
Несмотря на кажущуюся безобидность некоторых заболеваний, относится к своему здоровью следует бережно.
«К гриппу мы привыкли, но нужно понимать, что ежегодно в мире в среднем умирает 600 тысяч человек. Когда появляются более опасные штаммы, то счет идет на миллионы жизней. Это не та болячка, которую нужно переносить на ногах», — подчеркнул доктор.
Николай Николаев дал благоприятный прогноз. С середины февраля ожидается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.