Платные пятерки. Пожилого педагога ОмГТУ обвинили в получении взяток на 300 тысяч

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 08:38
В Омске было утверждено обвинительное заключение 70-летнему доценту кафедры одного из вузов. Его обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). По версии следствия, преподаватель принял от студентов в общей сложности 330 тыс рублей.
Череда взяток была в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Учащиеся-заочники давали преподавателю деньги, чтобы тот ставил высокие оценки по своей дисциплине. Он принимал вознаграждение на экзаменах, зачетах и при проверке курсовых работ.
Как стало известно Городу55, во взяточничестве обвинили доцента кафедры ОмГТУ Павла Беляева. Его уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд. Педагогу грозит до восьми лет заключения.