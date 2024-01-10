Платные пятерки. Пожилого педагога ОмГТУ обвинили в получении взяток на 300 тысяч

Череда взяток была в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Учащиеся-заочники давали преподавателю деньги, чтобы тот ставил высокие оценки по своей дисциплине. Он принимал вознаграждение на экзаменах, зачетах и при проверке курсовых работ.