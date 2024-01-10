Омич просрочил водительские права на 14 лет и пытался убежать от инспекторов

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Подозрительную машину полицейские заметили во время дежурства в Кировском округе. После просьбы остановиться, водитель бросил автомобиль и попытался скрыться пешком, но его план провалился. При задержании омич оказывал сопротивление, поэтому инспекторы были вынуждены воспользоваться газовым баллончиком.
Во время составления протокола выяснилось, что 41-летний нарушитель просрочил водительские права на 14 лет. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
По факту нарушения были возбуждены административные дела: за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), а также неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.