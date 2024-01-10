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В Омске мужчина просрочил права на 14 лет и пытался скрыться от полиции

Омич просрочил водительские права на 14 лет и пытался убежать от инспекторов

10 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Омске мужчина просрочил права на 14 лет и пытался скрыться от полиции

Автомобиль нарушителя госавтоинспекторы задержали вчера, 9 января, в Кировском округе.

Подозрительную машину полицейские заметили во время дежурства в Кировском округе. После просьбы остановиться, водитель бросил автомобиль и попытался скрыться пешком, но его план провалился. При задержании омич оказывал сопротивление, поэтому инспекторы были вынуждены воспользоваться газовым баллончиком.

Во время составления протокола выяснилось, что 41-летний нарушитель просрочил водительские права на 14 лет. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

По факту нарушения были возбуждены административные дела: за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), а также неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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#Омск#Омская область#Пьяные водители#Новости#Пьяный#Пьяный водитель#Пьяная езда#Анастасия Баянова#Сопротивление полиции
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