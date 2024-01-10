Омич просрочил водительские права на 14 лет и пытался убежать от инспекторов

По факту нарушения были возбуждены административные дела: за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), а также неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.