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Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году

10 января 2024, 03:11
Фото: 1MI
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Большинство омских работодателей заявили о повышении зарплат в 2024 году

По данным аналитиков, в декабре средняя предлагаемая зарплата составляла 47,4 тысяч рублей, а средняя ожидаемая — 50 тысяч.

Большинство омских компаний (63%) планирует повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Опрос среди работодателей провел сервис по поиску вакансий HeadHunter. Самые позитивные прогнозы у компаний с численностью персонала от 501 до 1000 человек, среди них сразу 71% сообщили, что оклады сотрудников точно или скорее всего вырастут.

Менее оптимистичны представители малого бизнеса (компании с численностью сотрудников до 100 человек). 58% предпринимателей говорят о повышении зарплат в нынешнем году.

27% компаний-респондентов рассказали, что оклады сотрудников останутся на прежнем уровне, 1,3% заявили о понижении, 9% предприятий затруднились ответить.

По данным аналитиков, в декабре средняя предлагаемая зарплата составляла 47,4 тысяч рублей, а средняя ожидаемая — 50 тысяч.

В декабре в Омскстате сообщили, что средняя зарплата в регионе выросла до 55 тысяч рублей.

Цифры статистиков. Средняя зарплата омичей выросла до 55 тысяч в 2023 году
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#Экономика#Бизнес#Омская область#Зарплата#Малый бизнес#Прогнозы#Рынок#Евгений Игишев#Сотрудники#Компании
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