Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году

Большинство омских компаний (63%) планирует повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Опрос среди работодателей провел сервис по поиску вакансий HeadHunter. Самые позитивные прогнозы у компаний с численностью персонала от 501 до 1000 человек, среди них сразу 71% сообщили, что оклады сотрудников точно или скорее всего вырастут.