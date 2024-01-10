Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Большинство омских компаний (63%) планирует повысить зарплату сотрудникам в 2024 году. Опрос среди работодателей провел сервис по поиску вакансий HeadHunter. Самые позитивные прогнозы у компаний с численностью персонала от 501 до 1000 человек, среди них сразу 71% сообщили, что оклады сотрудников точно или скорее всего вырастут.
Менее оптимистичны представители малого бизнеса (компании с численностью сотрудников до 100 человек). 58% предпринимателей говорят о повышении зарплат в нынешнем году.
27% компаний-респондентов рассказали, что оклады сотрудников останутся на прежнем уровне, 1,3% заявили о понижении, 9% предприятий затруднились ответить.
По данным аналитиков, в декабре средняя предлагаемая зарплата составляла 47,4 тысяч рублей, а средняя ожидаемая — 50 тысяч.
В декабре в Омскстате сообщили, что средняя зарплата в регионе выросла до 55 тысяч рублей.