Не удержался. Житель Омской области украл у знакомой деньги и отправился по магазинам

Этот факт не дал нарушителю уйти из дома знакомой без денег. Утром он похитил у нее наличные, сумма ущерба составила 15 000 рублей. После преступления местный житель отправился по магазинам и потратил все деньги. Он купил одежду, кроссовки, а также продукты и спиртное.