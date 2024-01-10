Не удержался. Житель Омской области украл у знакомой деньги и отправился по магазинам

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Оперативники установили, что 40-летний мужчина с компанией знакомых пришел в гости к односельчанке в преддверии Нового года. В кругу общих приятелей женщина несколько раз за вечер похвасталась крупной суммой, после чего убрала купюры в карман.
Этот факт не дал нарушителю уйти из дома знакомой без денег. Утром он похитил у нее наличные, сумма ущерба составила 15 000 рублей. После преступления местный житель отправился по магазинам и потратил все деньги. Он купил одежду, кроссовки, а также продукты и спиртное.
Позже мужчина был задержан полицейскими, купленные вещи у него изъяли, после чего возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
«Кроме того, установлена причастность фигуранта к хищению телефона у односельчанина аналогичным способом: последний пригласил приятеля в гости, а после его ухода обнаружил пропажу. Гаджет полицейские изъяли с крыши надворной постройки подозреваемого. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отмечается, что мужчина и раньше привлекался к ответственности, в частности, за кражи, причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища.