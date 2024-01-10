Хотел на ПМЖ. В Омске будут судить бывшего оборонщика за шпионаж в пользу Германии

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Омском облсуде рассмотрят уголовное дело местного жителя, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Речь идет о бывшем сотруднике оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Омской области.
Как считает следствие, мужчина занимался шпионажем в пользу Германии. Омич собрал военные данные, которые представляют государственную тайну, и намеревался передать их представителям другой страны.
Он планировал переехать на постоянное место жительство в Германию, полагая, что ему как обладателю секретной информации помогут в этом. Омич надеялся получить визу и гражданство этой страны.
Своих целей он так и не достиг, потому что был задержан сотрудниками ФСБ. Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, уголовное дело по данному факту рассмотрят в рамках закрытого судебного заседания.