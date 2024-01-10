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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

иллюстрация

Хотел на ПМЖ. В Омске будут судить бывшего оборонщика за шпионаж в пользу Германии

10 января 2024, 11:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске будут судить бывшего оборонщика за шпионаж в пользу Германии

Мужчина собирал секретную информацию в надежде получить помощь при переезде в другую страну.

В Омском облсуде рассмотрят уголовное дело местного жителя, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Речь идет о бывшем сотруднике оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Омской области.

Как считает следствие, мужчина занимался шпионажем в пользу Германии. Омич собрал военные данные, которые представляют государственную тайну, и намеревался передать их представителям другой страны.

Он планировал переехать на постоянное место жительство в Германию, полагая, что ему как обладателю секретной информации помогут в этом. Омич надеялся получить визу и гражданство этой страны.

Своих целей он так и не достиг, потому что был задержан сотрудниками ФСБ. Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, уголовное дело по данному факту рассмотрят в рамках закрытого судебного заседания.

Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
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#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская#Шпион#Шпионаж#Госизмена
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