Без любви нельзя. Омичка получила условный срок за брак с иностранцем

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Ленинском райсуде состоялось заседание по уголовному делу жительницы Омска. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Как оказалось, она заключила фиктивный брак. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Знакомство с партнером произошло на одном из городских рынков в 2017 году. Женщина тогда работала в кафе. Ее бизнес-спутником стал гражданин Азербайджана. В 2018 году они заключили брак, чтобы мужчина получил разрешение на временное проживание в России. Ее иностранный партнер надеялся в будущем получить гражданство, но в 2022 году их брак признали недействительным.
Женщина так и не признала вину в преступлении. Ей назначили наказание в виде одного года заключения условно. Испытательный срок составит один год. Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.