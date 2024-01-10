Без любви нельзя. Омичка получила условный срок за брак с иностранцем

Знакомство с партнером произошло на одном из городских рынков в 2017 году. Женщина тогда работала в кафе. Ее бизнес-спутником стал гражданин Азербайджана. В 2018 году они заключили брак, чтобы мужчина получил разрешение на временное проживание в России. Ее иностранный партнер надеялся в будущем получить гражданство, но в 2022 году их брак признали недействительным.