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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

иллюстрация

Без любви нельзя. Омичка получила условный срок за брак с иностранцем

10 января 2024, 11:49
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка получила условный срок за брак с иностранцем

Женщина познакомилась со своим партнером, когда работала на рынке.

В Ленинском райсуде состоялось заседание по уголовному делу жительницы Омска. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Как оказалось, она заключила фиктивный брак. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Знакомство с партнером произошло на одном из городских рынков в 2017 году. Женщина тогда работала в кафе. Ее бизнес-спутником стал гражданин Азербайджана. В 2018 году они заключили брак, чтобы мужчина получил разрешение на временное проживание в России. Ее иностранный партнер надеялся в будущем получить гражданство, но в 2022 году их брак признали недействительным.

Женщина так и не признала вину в преступлении. Ей назначили наказание в виде одного года заключения условно. Испытательный срок составит один год. Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами
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#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Новости#Российское гражданство#Условный срок#Алина Ясинская#Фиктивный брак
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