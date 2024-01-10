Берите трубки. Омичам напомнили, куда звонить при отключении света

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Все аварийные службы подключились к восстановлению света в городе и области. Энергетикам мешает работать сильный ветер, но они продолжают работу.
Бригады пытаются обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко напомнил, что при отключении электроснабжения омичи могут обращаться по следующим телефонам:
Ранее министр энергетики и ЖКК Омской области сообщал, что свет должны восстановить в течение часа. Он отключился из-за срабатывания аварийной защиты на подстанции «Таврическая».