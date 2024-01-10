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Берите трубки. Омичам напомнили, куда звонить при отключении света

10 января 2024, 13:15
Фото: Midjourney
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Омичам напомнили, куда звонить при отключении света

Помимо ресурсоснабжающих организаций для местных жителей работают единая диспетчерская служба.

Все аварийные службы подключились к восстановлению света в городе и области. Энергетикам мешает работать сильный ветер, но они продолжают работу.

Бригады пытаются обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко напомнил, что при отключении электроснабжения омичи могут обращаться по следующим телефонам:

  • АО «Омскэлектро» — т. 53-60-60; САО: 65-33-19, КАО: 55-05-57, ЛАО, ЦАО и ОАО: 32-22-15;
  • АО «Омскэнерго» — т. 355-452, 355-252;
  • ЕДДС города Омска — 78-78-78;
  • Диспетчерская служба минэнерго — 357-806.

Ранее министр энергетики и ЖКК Омской области сообщал, что свет должны восстановить в течение часа. Он отключился из-за срабатывания аварийной защиты на подстанции «Таврическая».

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#Омск#Омская область#Отключение электричества#Новости#Отключение#Алина Ясинская#Отключение света
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