Заслужил отдых. Омский судья Николай Гаркуша ушел в отставку после 36 лет службы

Отметим, что стаж работы в судейской системе Гаркуша составляет 36 лет. Он начал свой путь в 1987 году с должности судьи Калачинского городского суда. После этого работал в Советском райсуде в течение трех лет — с 1991 по 1993 годы. Его включали в состав постоянной группы по рассмотрению особо сложных уголовных дел по первой инстанции. За свою службу Гаркуша получил первый квалификационный класс судьи.