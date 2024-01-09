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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

иллюстрация

Заслужил отдых. Омский судья Николай Гаркуша ушел в отставку после 36 лет службы

9 января 2024, 12:38
Фото: Город55
иллюстрация

Омский судья Николай Гаркуша ушел в почетную отставку после 36 лет службы

Место судьи Омского облсуда стало вакантным в конце декабря прошлого года.

В конце прошлого года в Омском областном суде проводили в почетную отставку 62-летнего Николая Гаркушу. Он занимал пост судьи на протяжении 30 лет, с 1993 года.

Торжественное собрание в честь его ухода организовали 29 декабря. Председатель Омского облсуда Петр Трапезников поблагодарил уходящего в отставку судью за преданность делу, честный и эффективный труд. Гаркуша получил медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».

Кроме того, ему присвоили почетное звание «Заслуженный юрист Омской области». Соответствующее удостоверение вручил зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин.

Отметим, что стаж работы в судейской системе Гаркуша составляет 36 лет. Он начал свой путь в 1987 году с должности судьи Калачинского городского суда. После этого работал в Советском райсуде в течение трех лет — с 1991 по 1993 годы. Его включали в состав постоянной группы по рассмотрению особо сложных уголовных дел по первой инстанции. За свою службу Гаркуша получил первый квалификационный класс судьи.

Известно, что его дважды избирали членом квалификационной коллегии судей Омской области. Он возглавлял ее с 2011 по 2014 годы. В 1996 году омский судья попал в список 100 лучших судей Российской Федерации. По итогам 2019 года Гаркуша стал лауреатом премии «Судья года».

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#Политика#Омск#Омская область#Суд#Отставки и назначения#Новости#Омский областной суд#Алина Ясинская
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