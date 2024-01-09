Выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января посетили почти миллион человек

Выставка рассчитана не только на взрослых, на ней предусмотрено множество мероприятий и для детей. Например, парады Дедов Морозов или мастер-классы по созданию мультипликационных фильмов. Юные режиссёры прорабатывали персонажи, а также анимировали их на мультстанке, пишет gazeta.ru.