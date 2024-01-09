Выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января посетили почти миллион человек

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
5 января четырёхмиллионным гостем стала Дарья Молодцова из Тулы. От АНО «Дирекция выставки достижений „Россия и Минсельхоза девушке подарили сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и турпоездку по Краснодарскому краю.
Выставка рассчитана не только на взрослых, на ней предусмотрено множество мероприятий и для детей. Например, парады Дедов Морозов или мастер-классы по созданию мультипликационных фильмов. Юные режиссёры прорабатывали персонажи, а также анимировали их на мультстанке, пишет gazeta.ru.
Одним из наиболее ярких событий выставки стал фестиваль «Русская зима», в котором были представлены сказки разных народов, населяющих нашу страну.
Помимо игр и мастер-классов, на территории конного клуба ВДНХ для гостей проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.
Генеральный директор АНО «Выставка достижений „Россия Наталья Виртуозова отметила, что эта выставка посвящена успехам России, которые начинаются с каждого из нас. Также она сообщила, что выставка развивается и посетителей ждёт много нового и интересного.