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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:24

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В омском жилом доме больше трех месяцев не могли закончить капремонт инженерных сетей

9 января 2024, 09:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали о длительной задержке капремонта инженерных сетей жилого дома

По сообщениям местных жителей, работы должны были завершиться еще в сентябре 2023 года, однако этого так и не произошло.

Омичи рассказали о ситуации в городском паблике «Типичный Омск» и прикрепили к жалобе фотографию паспорта объекта, на которой обозначены сроки проведения работ: с 17 мая по 29 сентября 2023 года. Однако сроки оказались сорваны и остались лишь на бумаге. По словам местных, капремонт, который должен был выполнить подрядчик ООО «Эверест», так и не был завершен.

«Фонд капитального ремонта Омской области, я даже боюсь предположить в каком времени и пространстве вы существуете, но ответьте, пожалуйста, на простые вопросы: по какой причине ремонт, который должен был завершиться 29.09.23 до сих пор не окончен?». — написала одна из жительниц дома.

Кроме того, женщина отметила, что из-за задержки ремонта на инженерных сетях МКД по адресу ул. Романенко, 13, в квартирах холодно, а в подъездах темно.

«Почему в морозы в моем доме ледяные батареи? Почему свет в подъезде горит лишь на нескольких этажах? И, наверное, главное: за что мы вам платим деньги?», — добавила омичка.
Фото: Скриншот паблика «Типичный Омск»
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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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