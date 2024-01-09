В омском жилом доме больше трех месяцев не могли закончить капремонт инженерных сетей

Омичи рассказали о ситуации в городском паблике «Типичный Омск» и прикрепили к жалобе фотографию паспорта объекта, на которой обозначены сроки проведения работ: с 17 мая по 29 сентября 2023 года. Однако сроки оказались сорваны и остались лишь на бумаге. По словам местных, капремонт, который должен был выполнить подрядчик ООО «Эверест», так и не был завершен.