В омском жилом доме больше трех месяцев не могли закончить капремонт инженерных сетей

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Омичи рассказали о ситуации в городском паблике «Типичный Омск» и прикрепили к жалобе фотографию паспорта объекта, на которой обозначены сроки проведения работ: с 17 мая по 29 сентября 2023 года. Однако сроки оказались сорваны и остались лишь на бумаге. По словам местных, капремонт, который должен был выполнить подрядчик ООО «Эверест», так и не был завершен.
«Фонд капитального ремонта Омской области, я даже боюсь предположить в каком времени и пространстве вы существуете, но ответьте, пожалуйста, на простые вопросы: по какой причине ремонт, который должен был завершиться 29.09.23 до сих пор не окончен?». — написала одна из жительниц дома.
Кроме того, женщина отметила, что из-за задержки ремонта на инженерных сетях МКД по адресу ул. Романенко, 13, в квартирах холодно, а в подъездах темно.
«Почему в морозы в моем доме ледяные батареи? Почему свет в подъезде горит лишь на нескольких этажах? И, наверное, главное: за что мы вам платим деньги?», — добавила омичка.