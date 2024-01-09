Уникальный американский автомобиль выставлен на продажу в России

Особенно выделяется то, что на этом раритетном автомобиле до сих пор установлены черные ленинградские номера, которые были присвоены ему только один раз — в 1976 году при регистрации. Владелец машины долгие годы проживал в Ялте, и автомобиль провел в гараже 25 лет вместе с ним.