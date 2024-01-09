Уникальный американский автомобиль выставлен на продажу в России

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Этому авто удалось сохранить свою уникальность и аутентичные советские номера, простаивая более 30 лет в гараже, пишет ФедералПресс.
Этот раритетный автомобиль был выпущен в 1973 году и за всё время эксплуатации проехал всего 143 тысячи километров. Но в 1993 году его двигатель сломался, и с тех пор машина не использовалась до настоящего времени.
Текущий владелец обнаружил этот автомобиль и отмечает, что каждая деталь осталась в первоначальном состоянии, включая мотор V8, коробку передач и подвеску. Также интересным фактом является наличие американской инструкции к автомобилю.
Особенно выделяется то, что на этом раритетном автомобиле до сих пор установлены черные ленинградские номера, которые были присвоены ему только один раз — в 1976 году при регистрации. Владелец машины долгие годы проживал в Ялте, и автомобиль провел в гараже 25 лет вместе с ним.
Автор объявления о продаже уверен в ценности этого автомобиля и планирует продать его за миллион рублей без торга. Он считает, что этот автомобиль будет интересен коллекционерам и любителям автомобильной истории, так как он сочетает в себе богатую историю и оригинальность в деталях.