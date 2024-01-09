Социолог Мукомель: в России рынок труда держится на мигрантах

Мы можем вспомнить советское время, когда люди, приезжавшие в Москву, понимали, что они находятся в главном городе Советского Союза, и соответствующим образом себя вели. Возможно, стоит поработать в этом направлении, чтобы мигранты осознали, где они находятся, и уважали нормы и обычаи великой страны. Однако даже в то время были мигранты, которые не сразу привыкали к новым условиям. Их дети уже становились другими людьми. Поэтому главное — интеграция и адаптация тех мигрантов, кто готов связать свое будущее с Россией.