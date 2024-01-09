Социолог Мукомель: в России рынок труда держится на мигрантах

Posted 9 января, 07:34
Published 9 января, 07:34
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Патриарх Кирилл выразил мнение, что мигранты не всегда успешно интегрируются в российскую культуру, и необходимо принять меры для улучшения этой ситуации. Владимир Мукомель, руководитель Центра исследований межнациональных отношений ИС РАН, рассказал Pravda.Ru о причинах появления данной инициативы.
МВД начало работать над этой идеей еще до пандемии, в начале 2020 года, исполняя указания президента. Законопроект был разработан в 2021 году, и в летом того же года он прошел общественные слушания. В нем прописано «Соглашение о лояльности». Планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Сейчас законопроект успешно прошел все необходимые этапы согласования и готов к представлению в правительство и Государственную Думу.
«Соглашение о лояльности» будет должно подписываться исключительно теми мигрантами, которые планируют долгосрочное пребывание в России.
Чтобы предотвратить конфликты на основе культурных различий, необходим контроль над иностранными работниками. Один из способов достичь этого — использовать специальные метки на одежде, чтобы было видно, что человек — иностранец. Силовые структуры уже проводят такую работу. Но также важно адаптировать мигрантов к новой среде без разрушения рынка труда, который очень зависит от иностранных работников. Например, в Москве сейчас идет сильный снегопад, и без помощи рабочих из Средней Азии сложно представить, как бы мы управлялись с этим.
Нынешняя сфера ЖКХ в России является наиболее прозрачной и имеет минимальное количество нелегальных работников. Здесь нет эксплуатации, иначе мигранты бы переключились на другие сферы экономики. В Москве, например, дворники-мигранты получают около 50 тысяч рублей.
Прежде всего, необходимо определиться, чего мы хотим от мигрантов. Население понимает, что они являются неотъемлемой частью рабочей силы, но предпочло бы, чтобы они были незаметными. Идеальное представление о мигрантах — это то, что они чистят снег по ночам и исчезают днем.
Мы можем вспомнить советское время, когда люди, приезжавшие в Москву, понимали, что они находятся в главном городе Советского Союза, и соответствующим образом себя вели. Возможно, стоит поработать в этом направлении, чтобы мигранты осознали, где они находятся, и уважали нормы и обычаи великой страны. Однако даже в то время были мигранты, которые не сразу привыкали к новым условиям. Их дети уже становились другими людьми. Поэтому главное — интеграция и адаптация тех мигрантов, кто готов связать свое будущее с Россией.