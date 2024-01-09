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Стало известно, куда в Омске можно сдать новогодние ели на переработку

С заботой о природе. В Омске заработали пункты приема новогодних елей

9 января 2024, 08:30
Фото: 1MI

Стало известно, куда в Омске можно сдать новогодние ели на переработку

Теперь сдать дерево с пользой для окружающей среды можно не только на Левом берегу, но и в центре города.

О начале работы пунктов приема елей рассказали в группе «Мобильный прием вторсырья в Омске». Известно, что дерево можно принести в пункты по 12 адресам, после чего оно отправится на переработку. Щепу передадут Большереченскому зоопарку и проекту «Кедротека».

«Принимаем елки без дождика, мишуры, без искусственного снега и инея, без применения средств, увеличивающих срок жизни дерева», — отметили в сообществе.

Деревья можно сдать с 9 по 22 января по адресу Пушкина, 2. Кроме того, пункты приема работают на парковке у торгового центра «Мега» и по следующим адресам:

  • проспект Комарова, 21к2;
  • бульвар Кузьмина, 27;
  • ул. Крупской, 13а;
  • ул. Конева, 8;
  • ул. Степанца, 2/1;
  • бульвар Архитекторов, 4;
  • ул. Взлетная, 9а;
  • ул. Взлетная, 15;
  • ул. 70 лет Октября, 18/2;
  • бульвар Архитекторов, 3/8.
Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели
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