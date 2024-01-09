С заботой о природе. В Омске заработали пункты приема новогодних елей

О начале работы пунктов приема елей рассказали в группе «Мобильный прием вторсырья в Омске». Известно, что дерево можно принести в пункты по 12 адресам, после чего оно отправится на переработку. Щепу передадут Большереченскому зоопарку и проекту «Кедротека».