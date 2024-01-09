С заботой о природе. В Омске заработали пункты приема новогодних елей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
О начале работы пунктов приема елей рассказали в группе «Мобильный прием вторсырья в Омске». Известно, что дерево можно принести в пункты по 12 адресам, после чего оно отправится на переработку. Щепу передадут Большереченскому зоопарку и проекту «Кедротека».
«Принимаем елки без дождика, мишуры, без искусственного снега и инея, без применения средств, увеличивающих срок жизни дерева», — отметили в сообществе.
Деревья можно сдать с 9 по 22 января по адресу Пушкина, 2. Кроме того, пункты приема работают на парковке у торгового центра «Мега» и по следующим адресам: