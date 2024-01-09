Орехи, зеленый чай, дыня и шоколад — лучшие источники энергии

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Орехи являются отличным источником энергии благодаря высокому содержанию витамина B и естественных жиров, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме орехов, бороться с усталостью хорошо помогает зеленый чай. Этот напиток снижает уровень стресса, усталость и повышает концентрацию внимания. Такие свойства он приобретает благодаря кофеину и л-теанину, присутствующим в его составе.
Еще один способ поднять настроение и повысить выносливость — это апельсины. Витамин C и антиоксиданты, содержащиеся в них, являются отличным стимулятором иммунной системы.
Горький шоколад также является естественным энергетиком. Он стимулирует выработку эндорфинов в организме, что повышает настроение. Кроме того, он более полезен, чем обычный шоколад, поскольку содержит меньше сахара.
И, пожалуй, самый неожиданный продукт для борьбы с усталостью и повышения энергии в организме — это дыня. Она богата витаминами A и C, которые придают ощущение бодрости.