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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Орехи, зеленый чай, дыня и шоколад — лучшие источники энергии

9 января 2024, 07:44
Эксперты назвали продукты, которые являются источниками энергии.

Орехи являются отличным источником энергии благодаря высокому содержанию витамина B и естественных жиров, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме орехов, бороться с усталостью хорошо помогает зеленый чай. Этот напиток снижает уровень стресса, усталость и повышает концентрацию внимания. Такие свойства он приобретает благодаря кофеину и л-теанину, присутствующим в его составе.

Еще один способ поднять настроение и повысить выносливость — это апельсины. Витамин C и антиоксиданты, содержащиеся в них, являются отличным стимулятором иммунной системы.

Горький шоколад также является естественным энергетиком. Он стимулирует выработку эндорфинов в организме, что повышает настроение. Кроме того, он более полезен, чем обычный шоколад, поскольку содержит меньше сахара.

И, пожалуй, самый неожиданный продукт для борьбы с усталостью и повышения энергии в организме — это дыня. Она богата витаминами A и C, которые придают ощущение бодрости.

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