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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Жители Омской области решили взорвать петарду и попали в больницу

Опасные развлечения. Жители Омской области попали в больницу после взрыва петарды

9 января 2024, 13:03
Фото: Прокуратура Омской области

Жители Омской области решили взорвать петарду и попали в больницу

Известно, что в момент взрыва пиротехники мужчины были в нетрезвом виде.

По факту инцидента сейчас проводится доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура Саргатского района Омской области.

Предварительно установлено, что вечером 8 января двое мужчин 48 и 43 лет решили выпить. После посиделок они пошли запускать петарду, которую купили в Омске. Один из них держал ее в руке, а другой стал поджигать. Однако в результате забава стала опасной, после запуска пиротехники мужчины были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Фото: Омская полиция

Напомним, что в конце прошлого года от взрыва пиротехники пострадал 6-летний мальчик. Ребенок лишился передних зубов, у него травмирована губа и челюсть.

Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды
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#Омск#Омская область#Травма#Травмы#Взрыв#Лечение#Новости#Пиротехника#Анастасия Баянова#Петарды#Петарда
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