Опасные развлечения. Жители Омской области попали в больницу после взрыва петарды

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По факту инцидента сейчас проводится доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура Саргатского района Омской области.
Предварительно установлено, что вечером 8 января двое мужчин 48 и 43 лет решили выпить. После посиделок они пошли запускать петарду, которую купили в Омске. Один из них держал ее в руке, а другой стал поджигать. Однако в результате забава стала опасной, после запуска пиротехники мужчины были доставлены в больницу с телесными повреждениями.
Напомним, что в конце прошлого года от взрыва пиротехники пострадал 6-летний мальчик. Ребенок лишился передних зубов, у него травмирована губа и челюсть.