Опасные развлечения. Жители Омской области попали в больницу после взрыва петарды

Предварительно установлено, что вечером 8 января двое мужчин 48 и 43 лет решили выпить. После посиделок они пошли запускать петарду, которую купили в Омске. Один из них держал ее в руке, а другой стал поджигать. Однако в результате забава стала опасной, после запуска пиротехники мужчины были доставлены в больницу с телесными повреждениями.