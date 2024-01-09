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Министерство культуры предложило кинотеатрам показывать видео с призывом служить

Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ

9 января 2024, 13:31
Фото: 1MI

Министерство культуры предложило кинотеатрам показывать видео с призывом служить

Окончательное решение показывать видео или нет все же остается за кинотеатром.

Министерство культуры Омской области предложило кинотеатрам показывать видеоролики с призывом на контрактную службу, сообщает NGS55.RU. Известно, что руководители городских кинотеатров и представитель министерства встретились еще в конце прошлого года.

Однако у владельцев остается выбор, показывать рекламу или нет — они будут решать самостоятельно.

«Это было нам предложено, все директора были оповещены. Ссылки на файлы, на ролики были скинуты. Получается, каждый киноцентр сам принимает решение», — передает слова специалиста по рекламе киноцентра «Галактика» Елены Макаровой NGS55.RU.
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