Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Министерство культуры Омской области предложило кинотеатрам показывать видеоролики с призывом на контрактную службу, сообщает NGS55.RU. Известно, что руководители городских кинотеатров и представитель министерства встретились еще в конце прошлого года.
Однако у владельцев остается выбор, показывать рекламу или нет — они будут решать самостоятельно.
«Это было нам предложено, все директора были оповещены. Ссылки на файлы, на ролики были скинуты. Получается, каждый киноцентр сам принимает решение», — передает слова специалиста по рекламе киноцентра «Галактика» Елены Макаровой NGS55.RU.