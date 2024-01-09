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Омская прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе

Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе

9 января 2024, 06:19
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омская прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе

Подрядная организация уже восстановила потолок, но теперь нужно найти причину обрушения.

В региональной прокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства организовали проверку после обрушения потолка в здании строящейся школы на территории Горьковского района. Инцидент был зарегистрирован вчера днем, 8 января.

Речь идет о МБОУ «Горьковская средняя общеобразовательная школа им. Варнавского». Потолок рухнул на втором этаже, осыпался декор. Обошлось без пострадавших.

Подрядчик ООО «СПК Сибцентрострой» по гарантии уже восстановил поломку. Также специалисты выяснят, по какой причине случилось обрушение.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
«Разберемся обязательно. Мы все досконально проверим и заведем сюда детей только тогда, когда на 100% будем уверены, что в новой школе все в порядке», — написал министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале.

В случае необходимости представители надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе. Напомним, что занятия в этой школе планировали организовать уже 11 января.

За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок
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