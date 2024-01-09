Летают все чаще. За год омский аэропорт обслужил больше 1,5 миллиона пассажиров

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Опубликованы данные о том, сколько пассажиров обслужил омский аэропорт. В 2023 году в местном аэровокзале побывали 1,6 млн человек. Пассажиропоток увеличился на 5,9% в сравнении с показателями 2022 года (1,5 млн человек).
В пандемийный год количество пассажиров оказалось на минимальном уровне за последние пять лет (942 тыс человек). Однако в последующие два года показатели достаточно быстро поднялись и намного превысили цифры 2018 года (1,1 млн человек).
Пассажиропоток держался на уровне 1,5 млн человек после пандемии и в прошлом году увеличился еще на 100 тыс человек. В прошлом году миллионного пассажира зарегистрировали 7 августа, а полуторамиллионного — 13 ноября.
Пассажиропоток омского аэропорта был увеличен за счет субсидированных рейсов. В целом по стране активно развивают региональные перевозки. Например, в прошлом году из Омска были открыты новые направления: в Горно-Алтайск, Тобольск, Томск, Норильск и Иркутск. Запустили и несколько международных рейсов: в Ташкент и Пхукет.
Чаще всего, конечно, пассажиры летали в Москву и Санкт-Петербург. Также популярными направлениями 2023 года у омичей стали рейсы в Сочи, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард и Ханты-Мансийск.