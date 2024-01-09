Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

иллюстрация

Летают все чаще. За год омский аэропорт обслужил больше 1,5 миллиона пассажиров

9 января 2024, 10:57
Фото: Город55
иллюстрация

За прошлый год омский аэропорт обслужил больше 1,5 миллиона пассажиров

Пассажиропоток местного аэровокзала существенно вырос за прошедшие 12 месяцев.

Опубликованы данные о том, сколько пассажиров обслужил омский аэропорт. В 2023 году в местном аэровокзале побывали 1,6 млн человек. Пассажиропоток увеличился на 5,9% в сравнении с показателями 2022 года (1,5 млн человек).

В пандемийный год количество пассажиров оказалось на минимальном уровне за последние пять лет (942 тыс человек). Однако в последующие два года показатели достаточно быстро поднялись и намного превысили цифры 2018 года (1,1 млн человек).

Пассажиропоток держался на уровне 1,5 млн человек после пандемии и в прошлом году увеличился еще на 100 тыс человек. В прошлом году миллионного пассажира зарегистрировали 7 августа, а полуторамиллионного — 13 ноября.

Пассажиропоток омского аэропорта был увеличен за счет субсидированных рейсов. В целом по стране активно развивают региональные перевозки. Например, в прошлом году из Омска были открыты новые направления: в Горно-Алтайск, Тобольск, Томск, Норильск и Иркутск. Запустили и несколько международных рейсов: в Ташкент и Пхукет.

Чаще всего, конечно, пассажиры летали в Москву и Санкт-Петербург. Также популярными направлениями 2023 года у омичей стали рейсы в Сочи, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард и Ханты-Мансийск.

Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Рейс#Омский аэропорт#Пассажиропоток#Алина Ясинская#Субсидируемые рейсы
Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46