Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Суды длятся больше трех лет

Кассация постановила взыскать из омского бюджета больше 200 млн в пользу ВСК

9 января 2024, 09:48
Фото: 1MI
Суды длятся больше трех лет

Суд оставил в силе решение о выплате омским минсельхозом 200 млн компании ВСК

Суды о выплатах между ведомством, страховщиками и птицефабрикой «Иртышской» длятся больше трех лет.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 19 декабря 2023 года отклонил кассационную жалобу министерства сельского хозяйства Омской области о выплате компенсации за уничтоженную птицу на птицефабрике «Иртышская» в 2020 году. На предприятии нашли инфекцию птичьего гриппа.

Компенсацию посчитали из расчета 149 руб. 25 коп. за килограмм живого веса.

«По расчетам ЗАО „Иртышское“ подлежащий компенсации ущерб в результате отчуждения птицы составил 248 263 394 руб. 25 коп. В связи с отчуждением застрахованного по договору страхования имущества САО „ВСК“ осуществило в пользу ЗАО „Иртышское“ выплату страхового возмещения в размере 213 106 059 руб», — говорится в документах.

Птицефабрика обратилась в региональное министерство сельского хозяйства за компенсацией недостающей суммы — более 35 млн рублей. Страховая компания «ВСК» также подала в ведомство заявление о единовременной выплате более 200 млн, но получила отказ, после чего страховщики пошли в суд.

В апреле 2022 года суд постановил взыскать с министерства в пользу птицефабрики 35 млн, а тяжбы ведомства с «ВСК» продолжаются по сей день. В декабре 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение о взыскании с минсельхоза 200 106 059 рублей в пользу «ВСК».

«Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2023 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия», — говорится в заключении суда.

Напомним, в конце августа — начале сентября 2020 году на Иртышской птицефабрике под Омском обнаружили птичий грипп, из-за чего все поголовье, более 1,4 млн кур, пришлось уничтожить, а восстановить производство получилось только спустя полгода после случившегося.

В Омской области нашли новые очаги птичьего гриппа
Узнать подробнее
#Омск#Арбитражный суд#Суд#Компенсация#Новости#Птицефабрика#Евгений Игишев#Птичий грипп#ВСК#Министерство сельского хозяйства#Иртышская#Страховщики#Взыскание
Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46