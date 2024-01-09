Кассация постановила взыскать из омского бюджета больше 200 млн в пользу ВСК

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 19 декабря 2023 года отклонил кассационную жалобу министерства сельского хозяйства Омской области о выплате компенсации за уничтоженную птицу на птицефабрике «Иртышская» в 2020 году. На предприятии нашли инфекцию птичьего гриппа.
Компенсацию посчитали из расчета 149 руб. 25 коп. за килограмм живого веса.
«По расчетам ЗАО „Иртышское“ подлежащий компенсации ущерб в результате отчуждения птицы составил 248 263 394 руб. 25 коп. В связи с отчуждением застрахованного по договору страхования имущества САО „ВСК“ осуществило в пользу ЗАО „Иртышское“ выплату страхового возмещения в размере 213 106 059 руб», — говорится в документах.
Птицефабрика обратилась в региональное министерство сельского хозяйства за компенсацией недостающей суммы — более 35 млн рублей. Страховая компания «ВСК» также подала в ведомство заявление о единовременной выплате более 200 млн, но получила отказ, после чего страховщики пошли в суд.
В апреле 2022 года суд постановил взыскать с министерства в пользу птицефабрики 35 млн, а тяжбы ведомства с «ВСК» продолжаются по сей день. В декабре 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение о взыскании с минсельхоза 200 106 059 рублей в пользу «ВСК».
«Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2023 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия», — говорится в заключении суда.
Напомним, в конце августа — начале сентября 2020 году на Иртышской птицефабрике под Омском обнаружили птичий грипп, из-за чего все поголовье, более 1,4 млн кур, пришлось уничтожить, а восстановить производство получилось только спустя полгода после случившегося.