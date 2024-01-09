Кассация постановила взыскать из омского бюджета больше 200 млн в пользу ВСК

В апреле 2022 года суд постановил взыскать с министерства в пользу птицефабрики 35 млн, а тяжбы ведомства с «ВСК» продолжаются по сей день. В декабре 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение о взыскании с минсельхоза 200 106 059 рублей в пользу «ВСК».