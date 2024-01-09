Кардиолог рассказал о правилах поведения при резком скачке атмосферного давления

«Не стоит употреблять слишком много соли, отказаться от кофе и крепкого чая, алкоголя. Лучше пить чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом. Можно также пить зеленый чай. Однако некоторые зеленые чаи могут повысить давление, поэтому нужно быть осторожным», — заключил эксперт.