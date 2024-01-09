Кардиолог рассказал о правилах поведения при резком скачке атмосферного давления

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
По словам эксперта, люди, страдающие от повышенного внутричерепного давления и мигрени, могут почувствовать себя плохо при резких скачках атмосферного давления, пишет RT.
«Давление в артериях может возрасти. Поэтому за несколько дней до этих резких изменений (атмосферного давления), люди должны контролировать свое давление утром и вечером, а также вести записи о своем самочувствии», — объяснил Серебрянский.
По его словам, люди, страдающие ишемической болезнью сердца, также могут почувствовать ухудшение своего состояния.
«Они могут испытывать сжимающую боль и тяжесть в груди», — добавил кардиолог.
Он также рекомендовал избегать потребления спиртных напитков и уменьшить физическую и психологическую нагрузку на организм.
«Не стоит употреблять слишком много соли, отказаться от кофе и крепкого чая, алкоголя. Лучше пить чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом. Можно также пить зеленый чай. Однако некоторые зеленые чаи могут повысить давление, поэтому нужно быть осторожным», — заключил эксперт.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о резких изменениях давления в Москве в ближайшие дни.