Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Кардиолог рассказал о правилах поведения при резком скачке атмосферного давления

9 января 2024, 18:43
Кардиолог, врач Юрий Серебрянский, рассказал о правилах поведения при резком изменении атмосферного давления.

По словам эксперта, люди, страдающие от повышенного внутричерепного давления и мигрени, могут почувствовать себя плохо при резких скачках атмосферного давления, пишет RT.

«Давление в артериях может возрасти. Поэтому за несколько дней до этих резких изменений (атмосферного давления), люди должны контролировать свое давление утром и вечером, а также вести записи о своем самочувствии», — объяснил Серебрянский.

По его словам, люди, страдающие ишемической болезнью сердца, также могут почувствовать ухудшение своего состояния.

«Они могут испытывать сжимающую боль и тяжесть в груди», — добавил кардиолог.

Он также рекомендовал избегать потребления спиртных напитков и уменьшить физическую и психологическую нагрузку на организм.

«Не стоит употреблять слишком много соли, отказаться от кофе и крепкого чая, алкоголя. Лучше пить чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом. Можно также пить зеленый чай. Однако некоторые зеленые чаи могут повысить давление, поэтому нужно быть осторожным», — заключил эксперт.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о резких изменениях давления в Москве в ближайшие дни.

Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46