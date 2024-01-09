Эксперт Курбатова: каперсы — богатый источник антиоксидантов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Они похожи на зеленые оливки, но имеют более выраженный, маслянистый вкус. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru поделилась своим мнением о пользе и вреде каперсов.
Каперсы могут приносить пользу для здоровья по нескольким причинам. Во-первых, они являются богатым источником антиоксидантов, таких как флавоноиды и полифенолы. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний. Во-вторых, каперсы обладают антибактериальными свойствами, которые могут помочь предотвратить пищевые отравления и другие инфекции. Кроме того, они стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение. И наконец, каперсы содержат витамины и минералы, такие как витамин К, железо и медь, которые необходимы для нормального функционирования организма.
Однако есть и некоторые потенциальные негативные последствия от употребления каперсов. Во-первых, они содержат довольно много натрия, поэтому людям с гипертонией или другими заболеваниями, связанными с высоким уровнем натрия в организме, следует ограничивать потребление каперсов. Во-вторых, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на каперсы, такие как кожная сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание.
Важно помнить, что все продукты следует употреблять с умеренностью, учитывая свои индивидуальные особенности организма. Если у вас есть какие-либо сомнения или неприятные симптомы после употребления каперсов, лучше обратиться к врачу.