Эксперт Курбатова: каперсы — богатый источник антиоксидантов

Каперсы могут приносить пользу для здоровья по нескольким причинам. Во-первых, они являются богатым источником антиоксидантов, таких как флавоноиды и полифенолы. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний. Во-вторых, каперсы обладают антибактериальными свойствами, которые могут помочь предотвратить пищевые отравления и другие инфекции. Кроме того, они стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение. И наконец, каперсы содержат витамины и минералы, такие как витамин К, железо и медь, которые необходимы для нормального функционирования организма.