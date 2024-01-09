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Published Сегодня, 18:49

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Депутат Тумусов призывает к просвещению граждан на тему ЗОЖ

9 января 2024, 18:49
Федот Тумусов, который занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья, выразил свое мнение о предложении запретить уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах.

По словам депутата, такая мера является чрезмерной, так как последние время мы слишком увлекаемся ограничениями и запретами, пишет RT.

Он считает, что помимо запретов важно проводить образовательную работу с гражданами на тему здорового образа жизни. Федот Тумусов отмечает, что продолжительность жизни в значительной степени зависит от образа жизни, в том числе от правильного питания и отсутствия вредных привычек. Он заключает, что просветительская деятельность по этому вопросу очень важна и поможет людям жить долго и здорово.

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