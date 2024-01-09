Депутат Тумусов призывает к просвещению граждан на тему ЗОЖ

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По словам депутата, такая мера является чрезмерной, так как последние время мы слишком увлекаемся ограничениями и запретами, пишет RT.
Он считает, что помимо запретов важно проводить образовательную работу с гражданами на тему здорового образа жизни. Федот Тумусов отмечает, что продолжительность жизни в значительной степени зависит от образа жизни, в том числе от правильного питания и отсутствия вредных привычек. Он заключает, что просветительская деятельность по этому вопросу очень важна и поможет людям жить долго и здорово.