Челябинск готовится к минус 35 градусам: предупреждение жителям Южного Урала

Жителей Южного Урала предупредили о приближающемся резком похолодании, в результате которого температура может упасть до минус 35 градусов по Цельсию. В самом Челябинске утром было минус 28 градусов, но днем ожидалась более комфортная для этого времени года температура минус 20 градусов.