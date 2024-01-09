Челябинск готовится к минус 35 градусам: предупреждение жителям Южного Урала

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Это положительное решение было принято городской администрацией Челябинска, которая всегда следит за изменениями погоды, пишет ФедералПресс.
Жителей Южного Урала предупредили о приближающемся резком похолодании, в результате которого температура может упасть до минус 35 градусов по Цельсию. В самом Челябинске утром было минус 28 градусов, но днем ожидалась более комфортная для этого времени года температура минус 20 градусов.
В связи с такими сильными морозами, местные власти приняли экстренные меры для обеспечения безопасности всех жителей, особенно детей, в данной ситуации.