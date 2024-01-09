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Бойца из Омской области освободили из украинского плена и вернули домой

9 января 2024, 14:24
Фото: Midjourney
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Из украинского плена освободили бойца из Омской области

3 января в Россию вернулись 248 участников спецоперации, среди которых один омич.

Отец омича обратился к уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой в январе 2023 года. Мужчина увидел своего сына на одной из видеозаписей в интернете. Позже последовало содействие со стороны Татьяны Москальковой — уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Также к возвращению солдат на родину поспособствовало министерство обороны РФ и международного комитета Красный Крест

3 января 2024 года из украинского плена удалось вернуть 248 российских бойцов. Среди них и оказался житель Омской области Алексей. С возвращением его семью поздравила Ирина Касьянова.

«С радостью сообщаю, что он возвращен из украинского плена на Родину 3 января 2024 года в рамках российско-украинского обмена». Также федеральный Уполномоченный выразила признательность омскому омбудсмену за заботу о судьбе каждого гражданина Российской Федерации, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — написала Татьяна Москалькова в письме Ирине Касьяновой.

Сейчас Алексей вместе с остальными освобожденными получает необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного Омской области по правам человека.

#Омск#Омская область#Россия#Новости#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Плен#Анастасия Баянова#Зона СВО
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