Бойца из Омской области освободили из украинского плена и вернули домой

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Отец омича обратился к уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой в январе 2023 года. Мужчина увидел своего сына на одной из видеозаписей в интернете. Позже последовало содействие со стороны Татьяны Москальковой — уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Также к возвращению солдат на родину поспособствовало министерство обороны РФ и международного комитета Красный Крест
3 января 2024 года из украинского плена удалось вернуть 248 российских бойцов. Среди них и оказался житель Омской области Алексей. С возвращением его семью поздравила Ирина Касьянова.
«С радостью сообщаю, что он возвращен из украинского плена на Родину 3 января 2024 года в рамках российско-украинского обмена». Также федеральный Уполномоченный выразила признательность омскому омбудсмену за заботу о судьбе каждого гражданина Российской Федерации, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — написала Татьяна Москалькова в письме Ирине Касьяновой.
Сейчас Алексей вместе с остальными освобожденными получает необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного Омской области по правам человека.