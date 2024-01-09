Бойца из Омской области освободили из украинского плена и вернули домой

Отец омича обратился к уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой в январе 2023 года. Мужчина увидел своего сына на одной из видеозаписей в интернете. Позже последовало содействие со стороны Татьяны Москальковой — уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Также к возвращению солдат на родину поспособствовало министерство обороны РФ и международного комитета Красный Крест