Больше 40 пациентов. Омичи встретили Новый год в больнице с обморожением

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали об итогах работы медиков в январские праздники. Многие специалисты не отдыхали, а помогали бороться за здоровье и жизни пациентов.
Немало работы было у бригад скорой. В среднем за сутки они выезжали на помощь к омичам 1080 раз. В начале 2024 года зафиксировано чуть меньше вызовов, чем в аналогичном периоде 2023 года. Тогда фельдшеров вызывали 1130 раз. Также каждый день с 29 декабря по 9 января к пациентам выезжали скорые центральных районных больниц (24 раза).
В Омске работали 83 бригады в сутки, в районах области — 55 бригад. Работали в январские праздники и медики Территориального центра медицины катастроф. Они вылетали на помощь пять раз в муниципальные районы.
За время длинных выходных в Областную клиническую больницу, кардиодиспансер, Тарскую ЦРБ и БСМП №1 были доставлены восемь человек. Как рассказали в минздраве, всего случилось 51 ДТП, в которых пострадали 62 человека, в том числе 15 детей. Погибших в авариях на территории города не было.
Выезжали медики и на пожары. Фельдшеров вызывали 79 раз при возгораниях. В профильном министерстве зарегистрировали восемь пострадавших в огне, в том числе двоих детей.
Не обошлось, конечно, и без обморожения. От холода в период праздников пострадали 44 человека. Еще 41 омичу понадобилась при этом госпитализация. Смертельных случаев обморожения в первые дни 2024 года не было.