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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

иллюстрация

Больше 40 пациентов. Омичи встретили Новый год в больнице с обморожением

9 января 2024, 12:21
Фото: Город55
иллюстрация

В омском минздраве сообщили, сколько обморожений произошло в январские выходные

Смертельных исходов при этом не регистрировали.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали об итогах работы медиков в январские праздники. Многие специалисты не отдыхали, а помогали бороться за здоровье и жизни пациентов.

Немало работы было у бригад скорой. В среднем за сутки они выезжали на помощь к омичам 1080 раз. В начале 2024 года зафиксировано чуть меньше вызовов, чем в аналогичном периоде 2023 года. Тогда фельдшеров вызывали 1130 раз. Также каждый день с 29 декабря по 9 января к пациентам выезжали скорые центральных районных больниц (24 раза).

В Омске работали 83 бригады в сутки, в районах области — 55 бригад. Работали в январские праздники и медики Территориального центра медицины катастроф. Они вылетали на помощь пять раз в муниципальные районы.

За время длинных выходных в Областную клиническую больницу, кардиодиспансер, Тарскую ЦРБ и БСМП №1 были доставлены восемь человек. Как рассказали в минздраве, всего случилось 51 ДТП, в которых пострадали 62 человека, в том числе 15 детей. Погибших в авариях на территории города не было.

Выезжали медики и на пожары. Фельдшеров вызывали 79 раз при возгораниях. В профильном министерстве зарегистрировали восемь пострадавших в огне, в том числе двоих детей.

Не обошлось, конечно, и без обморожения. От холода в период праздников пострадали 44 человека. Еще 41 омичу понадобилась при этом госпитализация. Смертельных случаев обморожения в первые дни 2024 года не было.

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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Алина Ясинская#Новый год 2024
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