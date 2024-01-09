Больше 40 пациентов. Омичи встретили Новый год в больнице с обморожением

Немало работы было у бригад скорой. В среднем за сутки они выезжали на помощь к омичам 1080 раз. В начале 2024 года зафиксировано чуть меньше вызовов, чем в аналогичном периоде 2023 года. Тогда фельдшеров вызывали 1130 раз. Также каждый день с 29 декабря по 9 января к пациентам выезжали скорые центральных районных больниц (24 раза).