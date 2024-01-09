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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

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Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год

9 января 2024, 11:37
Фото: Город55
иллюстрация

Самолет рейса Омск-Сочи простоит в поле под Новосибирском еще год

По данным главы района, на территории которого экстренно приземлился лайнер, авиакомпания не торопится убирать воздушное судно.

Стало известно, что «Уральские авиалинии» арендовали поле в Новосибирской области, где была совершена экстренная посадка самолета в сентябре. Лайнер летел из Сочи в Омск, но в какой-то момент приземлился среди пшеницы.

Инцидент произошел в 2023 году. Представители авиакомпании заявляли, что самолет будут использовать после этого и дальше, однако вскоре пошли разговоры о том, чтобы его разобрать.

Специалисты в течение нескольких месяцев занимались обследованием воздушного судна. «Уральские авиалинии» обещали убрать его с поля до наступлением холодов, рассказывал глава Убинского района Олег Конюк, где произошло экстренное приземление. Теперь, как пишет «НГС.НОВОСТИ Новосибирск», перевозчик арендовал территорию.

«Уральские авиалинии» заплатили собственнику поля за стоянку самолета, но глава муниципалитета не рассказал, сколько именно. Пока неизвестно, как долго воздушное судно еще простоит в поле. В разговоре с изданием Конюк добавил, что авиакомпания могла арендовать землю на год.

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#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Рейс#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии#Аварийная посадка
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