Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год

«Уральские авиалинии» заплатили собственнику поля за стоянку самолета, но глава муниципалитета не рассказал, сколько именно. Пока неизвестно, как долго воздушное судно еще простоит в поле. В разговоре с изданием Конюк добавил, что авиакомпания могла арендовать землю на год.