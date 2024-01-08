За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок

А мы напомним, что проблемную школу, строительство которой затянулось, начали принимать в декабре прошлого года. Занятия должны были начаться 11 января. Добавим, что прокурор Омской области Алексей Афанасьев ранее сообщал, что на стройке была масса проблем, например, стена или перегородка была возведена мимо фундамента. После доследственной проверки по этому поводу застройщика привлекли к административной ответственности: