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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 16:00

Иллюстрация

За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок

8 января 2024, 15:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В проблемной школе в Горьковском накануне открытия рухнул потолок

По словам министра Омской области, подрядчик проведет восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств.

В школе на 550 мест в Горьковском в понедельник, 8 января, рухнул потолок. Видео с последствиями происшествия появилось в соцсетях. ЧП прокомментировал министр Омской области Александр Рашко.

«Сегодня около 16 часов в новой школе в поселке Горьковском самопроизвольно произошла деформация и осыпание декоративных конструкций подвесного потолка в фойе второго этажа», — сообщил Рашко.
Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео
Фото: ЧП Омск

Во время обрушения обошлось без пострадавших. С 7 часов вечера восстановительными работами на объекте занимается подрядчик — «СПК „Сибцентрострой“» Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна. Работы выполнят в рамках гарантийных обязательств.

Устранить последствия обещают за ночь: для этого в школу прибыли четыре рабочих и один инженер. Завтра в образовательном учреждении с целью дополнительного обследования побывает представитель «Облстройзаказчика».

А мы напомним, что проблемную школу, строительство которой затянулось, начали принимать в декабре прошлого года. Занятия должны были начаться 11 января. Добавим, что прокурор Омской области Алексей Афанасьев ранее сообщал, что на стройке была масса проблем, например, стена или перегородка была возведена мимо фундамента. После доследственной проверки по этому поводу застройщика привлекли к административной ответственности:

Прокурор Омской области: «Я просил расторгнуть контракт на школу в Горьковском»
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#Происшествия#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Новости#Обрушение#Рафик Сафарян#Горьковский район#Проблемы#Юлия Истомина#Александр Рашко#Рухнул потолок
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