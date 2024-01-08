За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В школе на 550 мест в Горьковском в понедельник, 8 января, рухнул потолок. Видео с последствиями происшествия появилось в соцсетях. ЧП прокомментировал министр Омской области Александр Рашко.
«Сегодня около 16 часов в новой школе в поселке Горьковском самопроизвольно произошла деформация и осыпание декоративных конструкций подвесного потолка в фойе второго этажа», — сообщил Рашко.
Во время обрушения обошлось без пострадавших. С 7 часов вечера восстановительными работами на объекте занимается подрядчик — «СПК „Сибцентрострой“» Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна. Работы выполнят в рамках гарантийных обязательств.
Устранить последствия обещают за ночь: для этого в школу прибыли четыре рабочих и один инженер. Завтра в образовательном учреждении с целью дополнительного обследования побывает представитель «Облстройзаказчика».
А мы напомним, что проблемную школу, строительство которой затянулось, начали принимать в декабре прошлого года. Занятия должны были начаться 11 января. Добавим, что прокурор Омской области Алексей Афанасьев ранее сообщал, что на стройке была масса проблем, например, стена или перегородка была возведена мимо фундамента. После доследственной проверки по этому поводу застройщика привлекли к административной ответственности: