Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде

В Госавтоинспекции Омской области предупредили водителей о возможных снежных заносах, накатах и гололеде на дорогах. Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду. Видимость на дорогах снижена.