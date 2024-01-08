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Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде

8 января 2024, 06:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омских автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололеде

Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду.

В Госавтоинспекции Омской области предупредили водителей о возможных снежных заносах, накатах и гололеде на дорогах. Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду. Видимость на дорогах снижена.

«Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков», — сообщили в ГИБДД.

Особое внимание просят уделить при движении по мостам, эстакадам и путепроводам, так как на этих участках чаще всего возникает гололед.

Также осторожность следует проявлять и пешеходам, помнить, что из-за плохой видимости, водители не всегда вовремя могут заметить людей на дороге.

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#Транспорт#Дороги#Снег#Омск#Безопасность#Пешеходы#Метель#Гололед#Ветер#Непогода#Правила дорожного движения#Евгений Игишев
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