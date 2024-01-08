Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Госавтоинспекции Омской области предупредили водителей о возможных снежных заносах, накатах и гололеде на дорогах. Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду. Видимость на дорогах снижена.
«Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков», — сообщили в ГИБДД.
Особое внимание просят уделить при движении по мостам, эстакадам и путепроводам, так как на этих участках чаще всего возникает гололед.
Также осторожность следует проявлять и пешеходам, помнить, что из-за плохой видимости, водители не всегда вовремя могут заметить людей на дороге.