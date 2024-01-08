Пьяный омич за рулем фуры въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Вчера вечером, 7 января, на улице Барабинской 35-летний водитель за рулем большегруза MAN въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде, рассказали в полиции. В результате аварии у фуры отвалилась кабина и перекрыла промышленные пути местного значения.
Кабину убрали при помощи эвакуатора, пути для движения освободили. Полицейские обнаружили у водителя признаки опьянения, однако он отказался проходить освидетельствование.
На нарушителя составили протоколы за пьяную езду и повреждение дорог и железнодорожных переездов.