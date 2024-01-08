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Пьяный омич за рулем фуры въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде

Пьяный омич за рулем фуры въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде

8 января 2024, 04:58
Фото: УМВД России по Омской области
В результате аварии у большегруза отвалилась кабина.

Вчера вечером, 7 января, на улице Барабинской 35-летний водитель за рулем большегруза MAN въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде, рассказали в полиции. В результате аварии у фуры отвалилась кабина и перекрыла промышленные пути местного значения.

Кабину убрали при помощи эвакуатора, пути для движения освободили. Полицейские обнаружили у водителя признаки опьянения, однако он отказался проходить освидетельствование.

На нарушителя составили протоколы за пьяную езду и повреждение дорог и железнодорожных переездов.

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