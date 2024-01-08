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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

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Отношения, ремонт, путешествия. Омичи рассказали о безрассудных поступках в 2023 году

8 января 2024, 11:05
Фото: 1MI
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Жители Омской области рассказали об авантюрных поступках в 2023 году

30% жителей региона сообщили, что не припомнят в прошлом году авантюрных дел.

Омичи рассказали, какие безрассудные поступки они совершали в 2023 году. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob. Так, 11% респондентов считают вступление в отношения главной авантюрой года. Еще 6% — ремонт, 5% — путешествие.

30% жителей региона сообщили, что не припомнят в прошлом году авантюрных дел. 14% омичей ругают себя за необдуманные покупки, 3% — за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек.

О превышениях скорости сожалеют 3% респондентов, 2% — об оформлении кредита. Еще 2% не понимают, как решились на смену имиджа. Столько же считают своим главным безрассудством года чрезмерное доверие людям.

Добрейшее и хорошенькое. Чем смог порадовать омичей прошедший 2023 год
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#Общество#Здоровье#Ремонт#Омск#Отпуск#Кредит#Покупки#Путешествие#Переезд#Скорость#Развод#Евгений Игишев#Отношения#Доверие
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