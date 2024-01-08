Отношения, ремонт, путешествия. Омичи рассказали о безрассудных поступках в 2023 году

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Омичи рассказали, какие безрассудные поступки они совершали в 2023 году. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob. Так, 11% респондентов считают вступление в отношения главной авантюрой года. Еще 6% — ремонт, 5% — путешествие.
30% жителей региона сообщили, что не припомнят в прошлом году авантюрных дел. 14% омичей ругают себя за необдуманные покупки, 3% — за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек.
О превышениях скорости сожалеют 3% респондентов, 2% — об оформлении кредита. Еще 2% не понимают, как решились на смену имиджа. Столько же считают своим главным безрассудством года чрезмерное доверие людям.