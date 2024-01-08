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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

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Омичка пыталась устроиться курьером доставки, но попалась на уловки аферистов

8 января 2024, 04:34
Фото: 1MI
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Девушка отправила мошенникам данные банковской карты, после чего злоумышленники сняли со счета 14,5 тысяч рублей.

В полицию Омска 7 января с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Кировского округа. Девушка решила найти подработку и остановила свой выбор на вакансии курьера в сервисе доставки еды, но попалась на уловки аферистов.

Потерпевшая предоставила фиктивному работодателю данные своих банковских карт, после чего злоумышленники сняли со счета 14,5 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В УМВД России по Омской области также сообщили, что за прошедшие сутки с заявлением о хищении денег дистанционным способом обратились 8 человек. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Банковские карты#Уголовное дело#Евгений Игишев
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