Омичка пыталась устроиться курьером доставки, но попалась на уловки аферистов

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В полицию Омска 7 января с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Кировского округа. Девушка решила найти подработку и остановила свой выбор на вакансии курьера в сервисе доставки еды, но попалась на уловки аферистов.
Потерпевшая предоставила фиктивному работодателю данные своих банковских карт, после чего злоумышленники сняли со счета 14,5 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
В УМВД России по Омской области также сообщили, что за прошедшие сутки с заявлением о хищении денег дистанционным способом обратились 8 человек. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.