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В Омске подсчитали недвижимость, построенную в 2023 году

Стало известно, сколько квартир построили в Омске за 2023 год

7 января 2024, 08:04
Фото: 1MI

В Омске подсчитали недвижимость, построенную в 2023 году

29 домов, проблемные долгострои, заправки и гостиницы. Департамент архитектуры подсчитал недвижимость, появившуюся в 2023 году.

По информации Telegram-канала мэра Омска, Сергея Шелеста, за минувший год омский департамент архитектуры выдал 103 разрешения на ввод в эксплуатацию различных объектов капитального строительства.

Среди них выделяются разрешения на эксплуатацию 29 жилых домов — это 4380 квартир и 235 тысяч «квадратов» жилплощади. Что примечательно, 2 сданных дома — бывшие проблемные долгострои.

Кроме того, в Омске появились: пара современных гостиниц, детский сад на 140 мест в Амурском поселке, новые заправки, транспортная развязка у Ленинградского моста, элеватор и новые корпуса универсального склада товаров в логопарке «Солнечный».

Вместе с тем ожидается строительство еще 136 объектов — разрешения на их возведение уже получены. Так в Омске появятся еще 29 многоквартирных домов, три детских сада (в строящемся микрорайоне по ул. 12 Декабря, в микрорайоне «Амурский-2» и по ул. Завертяева), поликлиника в поселке Восточном, крытый бассейн в Ленинском округе и Западное Кладбище.

Особое внимание уделяется и коммуникациям, необходимым для функционирования новых объектов: в списке одобренных объектов есть две новые дороги в строящихся «Кварталах Драверта» и «Зелёной реке» (там же ожидается монтаж сетей водоснабжения и канализации), а также очистные сооружения микрорайона «Прибрежный».

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#Общество#Недвижимость#Омск#Строительство#Новости#Илья Скобин
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