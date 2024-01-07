Стало известно, сколько квартир построили в Омске за 2023 год

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По информации Telegram-канала мэра Омска, Сергея Шелеста, за минувший год омский департамент архитектуры выдал 103 разрешения на ввод в эксплуатацию различных объектов капитального строительства.
Среди них выделяются разрешения на эксплуатацию 29 жилых домов — это 4380 квартир и 235 тысяч «квадратов» жилплощади. Что примечательно, 2 сданных дома — бывшие проблемные долгострои.
Кроме того, в Омске появились: пара современных гостиниц, детский сад на 140 мест в Амурском поселке, новые заправки, транспортная развязка у Ленинградского моста, элеватор и новые корпуса универсального склада товаров в логопарке «Солнечный».
Вместе с тем ожидается строительство еще 136 объектов — разрешения на их возведение уже получены. Так в Омске появятся еще 29 многоквартирных домов, три детских сада (в строящемся микрорайоне по ул. 12 Декабря, в микрорайоне «Амурский-2» и по ул. Завертяева), поликлиника в поселке Восточном, крытый бассейн в Ленинском округе и Западное Кладбище.
Особое внимание уделяется и коммуникациям, необходимым для функционирования новых объектов: в списке одобренных объектов есть две новые дороги в строящихся «Кварталах Драверта» и «Зелёной реке» (там же ожидается монтаж сетей водоснабжения и канализации), а также очистные сооружения микрорайона «Прибрежный».