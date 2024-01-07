Стало известно, сколько квартир построили в Омске за 2023 год

Вместе с тем ожидается строительство еще 136 объектов — разрешения на их возведение уже получены. Так в Омске появятся еще 29 многоквартирных домов, три детских сада (в строящемся микрорайоне по ул. 12 Декабря, в микрорайоне «Амурский-2» и по ул. Завертяева), поликлиника в поселке Восточном, крытый бассейн в Ленинском округе и Западное Кладбище.