От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году

В начавшемся году по всей России будут выбирать представителей власти — и законодательной, и исполнительной. Это актуально в том числе и для Омской области: здесь пройдут как общероссийские выборы, так и локальные. Выбирать будут депутатов разных уровней, глав отдельных муниципальных районов и главу страны. Раз так, самое время сделать отметки в календаре. С 14 января и, как минимум, до единого дня голосования.