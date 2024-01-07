От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 03:59
В начавшемся году по всей России будут выбирать представителей власти — и законодательной, и исполнительной. Это актуально в том числе и для Омской области: здесь пройдут как общероссийские выборы, так и локальные. Выбирать будут депутатов разных уровней, глав отдельных муниципальных районов и главу страны. Раз так, самое время сделать отметки в календаре. С 14 января и, как минимум, до единого дня голосования.
Президент
Главное электоральное событие 2024 года пройдет, конечно, 17 марта. Выбирать будем главу государства, причем если (абсолютно теоретически) понадобится второй тур, он пройдет спустя 3 недели — 7 апреля. По состоянию на начало года окончательного перечня кандидатов еще нет, но общие контуры уже вырисовываются.
Понятно, что для избирательной системы региона именно с президентскими выборами связан самый главный вызов. Мартовское голосование существенно повлияло на общую хронологию электорального 2024 года (об этом ниже).
Депутаты в районах
Совсем скоро, в январе, пройдут выборы депутатов нескольких районных советов. Важное уточнение: выборы дополнительные. Кто-то из депутатов, избранных на основных выборах, мог еще до конца своей пятилетки отказаться от мандата или потерять его по другим причинам, и теперь надо выбирать нового, который досидит до конца срока.
14 января будут выбирать депутата Совета в Любинском муниципальном районе по одномандатному избирательному округу № 3. 28 января дополнительные выборы пройдут сразу в двух районах: Кормиловском (там выберут депутата райсовета по одномандатному избирательному округу № 3) и Азовском. Во втором случае будут выбирать депутатов Совета Цветнопольского сельского поселения по пятимандатному избирательному округу № 2.
Уточним: районные советы сейчас не только принимают изменения в устав района и утверждают годовые бюджеты, но и выбирают местного главу исполнительной власти (главу района), так что выборы местного уровня весьма значимы.
Кстати о главах
Главы районов избираются тоже на 5 лет, и в 2024 году истекают сроки у пяти из 32. Это Евгений Журавлев (Одесский район), Фридрих Мецлер (Калачинский район), Алексей Огорелков (Русско-Полянский район) и Александр Молоканов (Шербакульский район).
Впрочем, избрание нового главы или переизбрание старого пройдет максимально незаметно для местных жителей: районный совет все проделает на очередном или внеочередном заседании. Это будут выборы без участия основного электората и избиркома, без дополнительных затрат из бюджета и без особой шумихи.
Два главных парламента
Основные выборы в Омский городской Совет и в Законодательное собрание Омской области прошли относительно недавно — в 2022 и 2021 годах соответственно, так что больших выборов не стоит ждать раньше 2026 года. Однако регулярно возникает необходимость выборов дополнительных в связи с тем, что освобождается какой-то конкретный мандат.
Так, в городском Совете шестого созыва досрочно прекратили свои полномочия девять депутатов (почти каждый четвертый). Трое переехали, двое были избраны в парламент более высокого уровня (региональное Заксобрание), один перешел работать в областное правительство, еще один добровольно сдал мандат и вскоре тоже получил работу в исполнительной власти. С одного полномочия сняли «по особым условиям», а один депутат умер.
В городском Совете седьмого созыва тоже началась ротация. В сентябре прошлого года скончался вице-спикер Виталий Путинцев, избранный от одномандатного округа №34 (это в Чкаловском АО Омска). Сроки избрания замены обсуждались на пленарном заседании, и выяснилось, что ждать до единого дня голосования нельзя (это больше года), а президентские выборы заставляют назначить голосование на максимально близкую дату. В итоге дополнительные выборы в Горсовет состоятся 14 января.
Этим дело не ограничится. 27 декабря сложил свой мандат еще один депутат ГС, Константин Кочанов: по официальным данным, он решил принять участие в СВО. В этом случае законодательство позволяет ждать до сентября. В единый день голосования, во второе воскресенье первого осеннего месяца (в 2024 году это 8 сентября) будут выбирать своего депутата жители одномандатного округа №40. Он расположен на крайнем юго-востоке Омска, в Новой Московке.
Осведомленный источник Города55 сообщает, что в 2024 году откажется от мандата еще и Константин Гаврик, который может возглавить молодежное управление при региональном минспорта. В этом случае дополнительные выборы пройдут еще и на избирательном округе №35 (Ленинский АО).
В Законодательном собрании Омской области тоже стало одним депутатом меньше: ушла «по собственному» Дарья Бикмаева. Однако в этом случае выборов не будет. Бикмаева получила мандат как человек из партийного списка, так что ее место займет кто-то из коллег по «Коммунистам России».
Перспективы
В дальнейшем возможны еще какие-то новости, связанные с выборами. При этом важно уточнить: голосование должно быть объявлено не позже, чем за 80 дней до момента волеизъявления. Таким образом, если какой-то мандат освободится до 20 июня, выборы пройдут в единый день голосования. Если мандат освободится позже — возможны разные даты, в том числе с определенного момента и переходящие на 2025 год.