Одеваемся теплее. Мощное похолодание накроет Омск совсем скоро

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
По данным сервиса Ventusky, будущая неделя прервет тенденцию на околонулевые температуры: уже в понедельник столбик термометра плавно поползет вниз, до -17 градусов. Вместе с похолоданием в город придет снег и порывистый ветер — прогнозируются порывы до 15 метров в секунду.
Во вторник температура понизится еще сильнее, до -23 градусов Цельсия, ветер сохранится и в первой половине дня. Незначительное потепление ожидается к среде — температура вернется к уровню -15 градусов, принеся с собой снег и порывы ветра.
Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница: порывистый ветер все так же будет спутником горожан на улице, но к нему добавятся и заморозки до 25-27 градусов ниже нуля.
Выходные дни будущей недели будут немного теплее: в субботу температура будет держаться на уровне -15 градусов, прогнозируется и небольшой снегопад, однако в воскресение температура резко снизится до -27 в первой половине дня. Позже, конечно, столбик термометра поднимется, но незначительно: до -18 градусов.