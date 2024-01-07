Одеваемся теплее. Мощное похолодание накроет Омск совсем скоро

Выходные дни будущей недели будут немного теплее: в субботу температура будет держаться на уровне -15 градусов, прогнозируется и небольшой снегопад, однако в воскресение температура резко снизится до -27 в первой половине дня. Позже, конечно, столбик термометра поднимется, но незначительно: до -18 градусов.