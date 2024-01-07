Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Омск столкнется с заморозками до -27 градусов

Одеваемся теплее. Мощное похолодание накроет Омск совсем скоро

7 января 2024, 03:36
Фото: 1MI

Омск столкнется с заморозками до -27 градусов

Будущая неделя будет по-настоящему зимней: температура вернется к привычным значениям, а снег и ветер станут постоянным явлением.

По данным сервиса Ventusky, будущая неделя прервет тенденцию на околонулевые температуры: уже в понедельник столбик термометра плавно поползет вниз, до -17 градусов. Вместе с похолоданием в город придет снег и порывистый ветер — прогнозируются порывы до 15 метров в секунду.

Во вторник температура понизится еще сильнее, до -23 градусов Цельсия, ветер сохранится и в первой половине дня. Незначительное потепление ожидается к среде — температура вернется к уровню -15 градусов, принеся с собой снег и порывы ветра.

Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница: порывистый ветер все так же будет спутником горожан на улице, но к нему добавятся и заморозки до 25-27 градусов ниже нуля.

Выходные дни будущей недели будут немного теплее: в субботу температура будет держаться на уровне -15 градусов, прогнозируется и небольшой снегопад, однако в воскресение температура резко снизится до -27 в первой половине дня. Позже, конечно, столбик термометра поднимется, но незначительно: до -18 градусов.

Холод подступит к городу уже в понедельникХолод подступит к городу уже в понедельник
Прогнозируемые температуры неделиПрогнозируемые температуры недели
Прогнозируемое количество осадковПрогнозируемое количество осадков
Холод подступит к городу уже в понедельник
Фото: Ventusky
Читайте также:
Новый рекорд. В Омске за сутки выпало больше половины месячной нормы осадковВыше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с ОмскомНакроет мощное похолодание. Какая погода ждет омичей в начале недели
#Погода#Снег#Омск#Новости#Температура#Ветер#Илья Скобин
Подпишитесь
От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
Сегодня, 03:59
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
Сегодня, 06:15
Под присмотром. Стали известны точки размещения камер-треног в Омске
Сегодня, 05:10
Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
Вчера, 04:23
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
Вчера, 04:40