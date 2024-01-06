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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

следствие по этим уголовным делам еще продолжается

Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году

6 января 2024, 04:23
Фото: Город55
следствие по этим уголовным делам еще продолжается

Самые громкие уголовные дела 2023 года, в которых засветились омские силовики

Рассказываем о самых резонансных уголовных делах, фигурантами которых стали сотрудники силовых и правоохранительных органов Омской области.

Прошедший 2023 год не обошелся без громких, шокирующих и даже кровавых преступления, подозреваемыми и обвиняемыми в которых стали сотрудники различных силовых ведомств Омской области. Рассказываем.

В особо крупном

Получение взятки на сумму свыше 3.5 рублей вменяют бывшему прокурору Кировского округа Омска Дмитрию Назарову.

О задержании экс-сотрудника надзорного ведомства стало известно 5 октября 2023 года. В тот же день, по ходатайству следствия, суд отправил Назарова в СИЗО.

Как и за что была получена такая внушительная сумма, в омском СК пока не разглашается, однако известно, что преступные эпизоды датированы временами, когда Назаров как раз возглавлял окружную прокуратуру.

Дело в том, что в сентябре 2023 года Назаров ушел из прокуратуры по выслуге лет и устроился советником в АО «ТГК-11». Добавим, что позже суд продлил экс-прокурору арест до 2 февраля.

Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
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Не трудовые доходы и мертвый шпиц

Обратить в доход государства дорогостоящий коттедж и земельный участок в пригородном омском селе Троицкое пытается региональная прокуратура. Все дело в том, что у надзорного ведомства возникли подозрения, что эта недвижимость принадлежи бывшему начальнику Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, подполковнику Алексею Кудояру и куплена она на нетрудовые доходы.

Сам Кудояр уверяет, что имущество и земля ему не принадлежит, а реальный владелец — это его мама, которая живет в Алтайском крае. Мол, коттедж экс-полицейский лишь посещают эпизодически, якобы по просьбе его родителей, для наведения порядка. Строительных работ, выращивания овощей и сельскохозяйственных животных. Сейчас стороны этой запутанной истории пытаются доказать свою правоту в суде.

В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
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Помимо этого, как ранее сообщал Город55, Алексей Кудояр стал фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с животными. Поводом для его возбуждения стала история с убийством соседского шпица на глазах маленьких детей. В этом кровавом деянии и обвинили бывшего подполковника.

Сам инцидент произошел еще в 2022 году. По словам очевидцев, Кудояр якобы выстрелил в собаку, с которой играли дети, из охотничьего ружья. От полученных ран животное скончалось практически мгновенно. Позже из его тела эксперты извлекут дробь.

Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
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Налево, мимо кассы

В минувшем году под уголовное преследование попали и некогда подчиненные подполковника Алексея Кудояра, — бывшие сотрудники омского ОЭБ и ПК областного УМВД капитан полиции Дмитрий Бурцев, майоры Константин Чаунин и Давыд Герцов. Также в эту компанию затесались участковый Аслан Карбаев и двое гражданских.

По материалам УФСБ по Омской области в региональном Следкоме на эту группу возбудили сразу два уголовных дела — «Превышение должностных полномочий» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По версии силовиком полицейские организовали бойкую торговлю контрафактными и контрабандными сигаретами, которые были изъяты у нелегальных торговцев и являлись вещдоками по уголовным делам.

Масштаб этого нелегального бизнеса пока не подсчитан, но по информации источника Города55, речь может идти о нескольких миллионах рублей.

На торговле «левым» табаком попались подчиненные экс-главы омского ОЭБ и ПК Кудояра
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«Смертельное зелье»

В минувшем году омские силовики попались на торговле и куда более серьезными вещами, — наркотиками. Так, 24 августа было возбуждено уголовное дело на заместителя руководителя отдела УНК УМВД России по Омской области майора полиции Максима Бородина. Прямо в служебном кабинете Бородин пытался продать наркотические вещества.

В начале сентября на попытке сбыть более 1 килограмма мефедрона был задержан и один из подчиненных Бородина, — оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслав Трифонов.

При задержании у Трифонова изъяли 1009.4 грамма смертельного зелья, что потянуло на особо крупный размер. Уголовное дело на Трифонова возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», максимальное наказание по которой до 15 лет колонии.

Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
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Из-под полы, но бойко

В средине июля 2023 года стало известно о задержании теперь уже бывшего начальника Исправительной колонии № 6 Николая Пилипенко. В омском СК на него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как выяснили силовики, на территории колонии Пилипенко при содействии двух бизнесменов открыл магазин, который из-под полы приторговывал различными товарами, изготовленные заключенными, например, дорогостоящим сувенирным оружием.

Бизнес этот шел бойко и процветал: пока что в уголовном деле речь идет о сумме более 10 млн рублей.

По ходатайству следствия, суд закрыл Пилипенко под домашний арест.

Сидит под домашним арестом. В Омске задержали начальника ИК-6 Пилипенко
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Не случайный выстрел

«Отметились» омские силовики и довольно-таки кровавыми деяниями, — убийством. Так, 1 марта 2023 года в больнице скончался сотрудник ППС из Калачинского района, который получил пулю в живот из пистолета своего коллеги.

Изначально сообщалось, что произошел «непроизвольный выстрел из табельного оружия», якобы полицейские просто игрались. Однако в СКР по Омской области засомневались в этой версии, провели доследственную проверку и возбудили на старшего сержанта ППС уголовное дело по статье «Убийство».

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Халатная «забывчивость»

Закончить наш обзор мы хотим довольно-таки необычным проступком, в коем подозревают начальника отдела ГИБДД по Саргатскому району Сергея Купцова.

Как выяснилось в ходе проверки, Купцов с июня 2022 года по июнь 2023 года получил от своих подчиненных 21 административное дело на пьяных водителей. Далее майор полиции должен был перенаправить эти дела в мировой суд, вот только туда они так и не добрались. Из-за «забывчивости» полицейского эти материалы пролежали в его служебном кабинете, и по ним благополучно истек срок давности привлечения к ответственности.

Тем не менее, в специализированной системе Купцов проставил отметки о направлении всех дел судье и об их возврате якобы для доработок.

В Омской области начальник ГИБДД «забыл» отправить в суд 21 дело на пьяных водителей
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