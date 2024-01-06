Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году

Как выяснилось в ходе проверки, Купцов с июня 2022 года по июнь 2023 года получил от своих подчиненных 21 административное дело на пьяных водителей. Далее майор полиции должен был перенаправить эти дела в мировой суд, вот только туда они так и не добрались. Из-за «забывчивости» полицейского эти материалы пролежали в его служебном кабинете, и по ним благополучно истек срок давности привлечения к ответственности.