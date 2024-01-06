Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Прошедший 2023 год не обошелся без громких, шокирующих и даже кровавых преступления, подозреваемыми и обвиняемыми в которых стали сотрудники различных силовых ведомств Омской области. Рассказываем.
Получение взятки на сумму свыше 3.5 рублей вменяют бывшему прокурору Кировского округа Омска Дмитрию Назарову.
О задержании экс-сотрудника надзорного ведомства стало известно 5 октября 2023 года. В тот же день, по ходатайству следствия, суд отправил Назарова в СИЗО.
Как и за что была получена такая внушительная сумма, в омском СК пока не разглашается, однако известно, что преступные эпизоды датированы временами, когда Назаров как раз возглавлял окружную прокуратуру.
Дело в том, что в сентябре 2023 года Назаров ушел из прокуратуры по выслуге лет и устроился советником в АО «ТГК-11». Добавим, что позже суд продлил экс-прокурору арест до 2 февраля.
Обратить в доход государства дорогостоящий коттедж и земельный участок в пригородном омском селе Троицкое пытается региональная прокуратура. Все дело в том, что у надзорного ведомства возникли подозрения, что эта недвижимость принадлежи бывшему начальнику Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, подполковнику Алексею Кудояру и куплена она на нетрудовые доходы.
Сам Кудояр уверяет, что имущество и земля ему не принадлежит, а реальный владелец — это его мама, которая живет в Алтайском крае. Мол, коттедж экс-полицейский лишь посещают эпизодически, якобы по просьбе его родителей, для наведения порядка. Строительных работ, выращивания овощей и сельскохозяйственных животных. Сейчас стороны этой запутанной истории пытаются доказать свою правоту в суде.
Помимо этого, как ранее сообщал Город55, Алексей Кудояр стал фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с животными. Поводом для его возбуждения стала история с убийством соседского шпица на глазах маленьких детей. В этом кровавом деянии и обвинили бывшего подполковника.
Сам инцидент произошел еще в 2022 году. По словам очевидцев, Кудояр якобы выстрелил в собаку, с которой играли дети, из охотничьего ружья. От полученных ран животное скончалось практически мгновенно. Позже из его тела эксперты извлекут дробь.
В минувшем году под уголовное преследование попали и некогда подчиненные подполковника Алексея Кудояра, — бывшие сотрудники омского ОЭБ и ПК областного УМВД капитан полиции Дмитрий Бурцев, майоры Константин Чаунин и Давыд Герцов. Также в эту компанию затесались участковый Аслан Карбаев и двое гражданских.
По материалам УФСБ по Омской области в региональном Следкоме на эту группу возбудили сразу два уголовных дела — «Превышение должностных полномочий» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По версии силовиком полицейские организовали бойкую торговлю контрафактными и контрабандными сигаретами, которые были изъяты у нелегальных торговцев и являлись вещдоками по уголовным делам.
Масштаб этого нелегального бизнеса пока не подсчитан, но по информации источника Города55, речь может идти о нескольких миллионах рублей.
В минувшем году омские силовики попались на торговле и куда более серьезными вещами, — наркотиками. Так, 24 августа было возбуждено уголовное дело на заместителя руководителя отдела УНК УМВД России по Омской области майора полиции Максима Бородина. Прямо в служебном кабинете Бородин пытался продать наркотические вещества.
В начале сентября на попытке сбыть более 1 килограмма мефедрона был задержан и один из подчиненных Бородина, — оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслав Трифонов.
При задержании у Трифонова изъяли 1009.4 грамма смертельного зелья, что потянуло на особо крупный размер. Уголовное дело на Трифонова возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», максимальное наказание по которой до 15 лет колонии.
В средине июля 2023 года стало известно о задержании теперь уже бывшего начальника Исправительной колонии № 6 Николая Пилипенко. В омском СК на него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Как выяснили силовики, на территории колонии Пилипенко при содействии двух бизнесменов открыл магазин, который из-под полы приторговывал различными товарами, изготовленные заключенными, например, дорогостоящим сувенирным оружием.
Бизнес этот шел бойко и процветал: пока что в уголовном деле речь идет о сумме более 10 млн рублей.
По ходатайству следствия, суд закрыл Пилипенко под домашний арест.
«Отметились» омские силовики и довольно-таки кровавыми деяниями, — убийством. Так, 1 марта 2023 года в больнице скончался сотрудник ППС из Калачинского района, который получил пулю в живот из пистолета своего коллеги.
Изначально сообщалось, что произошел «непроизвольный выстрел из табельного оружия», якобы полицейские просто игрались. Однако в СКР по Омской области засомневались в этой версии, провели доследственную проверку и возбудили на старшего сержанта ППС уголовное дело по статье «Убийство».
Закончить наш обзор мы хотим довольно-таки необычным проступком, в коем подозревают начальника отдела ГИБДД по Саргатскому району Сергея Купцова.
Как выяснилось в ходе проверки, Купцов с июня 2022 года по июнь 2023 года получил от своих подчиненных 21 административное дело на пьяных водителей. Далее майор полиции должен был перенаправить эти дела в мировой суд, вот только туда они так и не добрались. Из-за «забывчивости» полицейского эти материалы пролежали в его служебном кабинете, и по ним благополучно истек срок давности привлечения к ответственности.
Тем не менее, в специализированной системе Купцов проставил отметки о направлении всех дел судье и об их возврате якобы для доработок.