С видом на колесо обозрения. В Омске за 8 млн рублей продают участок с домом под снос

В Омске выставили на продажу земельный участок площадью 1200 кв. м. Находится он на улице 1-я Рыбачья в поселке Рыбачий. Нынешний собственник оценил его в 7,95 млн рублей. При этом он утверждает, что участок становится дороже с каждым месяцем.