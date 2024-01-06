Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Иллюстрация

С видом на колесо обозрения. В Омске за 8 млн рублей продают участок с домом под снос

6 января 2024, 09:20
Фото: Город55
Иллюстрация

В омском поселке Рыбачий за 8 млн выставили на продажу участок с домом под снос

Площадь земельного участка, расположенного на улице 1-я Рыбачья, составляет 1200 кв. м.

В Омске выставили на продажу земельный участок площадью 1200 кв. м. Находится он на улице 1-я Рыбачья в поселке Рыбачий. Нынешний собственник оценил его в 7,95 млн рублей. При этом он утверждает, что участок становится дороже с каждым месяцем.

Расположен участок на берегу затона Кировский, поэтому покупателю обеспечен красивый вид на Иртыш и парк Зеленый остров. Дом на этой территории можно снести и построить вместо него двух-, трехэтажный коттедж.

«К участку ведется газопровод, скважина, центральное водоснабжение. Рядом пляж, в шаговой доступности нового микрорайона магазины, аптеки, имеется выход на главную дорогу и на берег Иртыша. Шикарное место в сердце Левобережья», — говорится в объявлении.

Продавец также утверждает, что тот, кто выберет это место, влюбится в него.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о глэмпинге в Омском районе, для которого ищут нового владельца. За территорию с двумя домами, баней-бочкой и административным зданием рассчитывают получить 17,5 млн рублей:

В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Продажа#Снос дома#Земельный участок#Новости#Объявление#Юлия Истомина#Река Иртыш
Подпишитесь
Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
Сегодня, 04:23
Собрали 50 тысяч. Омичи купили сено и раскидали его в лесу для кочующих косуль
Сегодня, 07:01
«Вопросов даже не задают»: что происходит в омском турбизнесе на Новый год
Сегодня, 12:09
Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта
Сегодня, 05:26
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
Сегодня, 04:40
Капризная погода. Омичей ждут температурные качели от минус 35 градусов до нуля
Сегодня, 09:55