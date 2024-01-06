С видом на колесо обозрения. В Омске за 8 млн рублей продают участок с домом под снос

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Омске выставили на продажу земельный участок площадью 1200 кв. м. Находится он на улице 1-я Рыбачья в поселке Рыбачий. Нынешний собственник оценил его в 7,95 млн рублей. При этом он утверждает, что участок становится дороже с каждым месяцем.
Расположен участок на берегу затона Кировский, поэтому покупателю обеспечен красивый вид на Иртыш и парк Зеленый остров. Дом на этой территории можно снести и построить вместо него двух-, трехэтажный коттедж.
«К участку ведется газопровод, скважина, центральное водоснабжение. Рядом пляж, в шаговой доступности нового микрорайона магазины, аптеки, имеется выход на главную дорогу и на берег Иртыша. Шикарное место в сердце Левобережья», — говорится в объявлении.
Продавец также утверждает, что тот, кто выберет это место, влюбится в него.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о глэмпинге в Омском районе, для которого ищут нового владельца. За территорию с двумя домами, баней-бочкой и административным зданием рассчитывают получить 17,5 млн рублей: