Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень

По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине.