Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
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Updated Сегодня, 12:01
Сегодня, 6 января, около полудня произошла авария на 293-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Под Ишимом столкнулись три автомобиля — «Богдан», «КамАЗ» и «Скания».
По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине.
В результате аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа из Омска. Предварительно, пассажиры легковушки — семья с 9-летним ребенком из Нижнего Тагила, возвращавшаяся от родственников — не пострадали.
Движение на федеральной трассе не стали ограничивать. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят в ходе проверки.