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Published Сегодня, 11:57

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На трассе Тюмень — Омск произошло страшное тройное ДТП

Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень

6 января 2024, 11:57
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск произошло страшное тройное ДТП

В аварии пострадал омич, который был за рулем КамАЗа.

Сегодня, 6 января, около полудня произошла авария на 293-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Под Ишимом столкнулись три автомобиля — «Богдан», «КамАЗ» и «Скания».

По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель легковушки на перекрестке не предоставил преимущество движения КамАЗу. Грузовик от удара отбросило на большегруз, который стоял на обочине. Водитель «Скании» в этот момент был в магазине.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа из Омска. Предварительно, пассажиры легковушки — семья с 9-летним ребенком из Нижнего Тагила, возвращавшаяся от родственников — не пострадали.

Движение на федеральной трассе не стали ограничивать. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят в ходе проверки.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Тюменская область#Федеральная трасса#Новости#Большегруз#Юлия Истомина
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