Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики

Сейчас следствие выясняет, кто и как привел эти компании на объект, который строится по национальному проекту «Образование», почему с детищем Кильдебекова, которое ранее не было замечено в подобных значимых стройках, был заключен контракт на «особых условиях» и как компания умудрилась получить аванс почти в 70% от цены контракта, — 381 млн рублей. Эти самые вопросы силовики и будут задавать реальным фигурантам уголовного дела из числа чиновников Минстроя и «Омскоблстройзаказчика».