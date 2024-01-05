Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Обзор самых резонансных уголовных дел на региональных представителей власти, а также громких обысков в департаментах и ведомствах.
За 2023 год, по информации прокуратуры Омской области, в регионе зарегистрировано 422 преступления коррупционной направленности, 136 из которых — это взятки. Город55 решил вспомнить самые громкие уголовные дела, обыски и визиты силовиков к региональным чиновникам. Рассказываем.
Фиктивный договор на ремонт, монтаж и демонтаж электрических сетей в одном из филиалов Бюджетного учреждения Омской области «МФЦ» на общую сумму около 600 тысяч рублей заключили бывший заместитель директора этого ведомства Кристоф Адумян, который курировал юридическое направление, и омский предприниматель Максим Онищенко.
За эти «липовые работы, по данным региональных СК и УФСБ, Онищенко отблагодарил Адумяна на 350 тысяч рублей. В итоге один из них стал фигурантом уголовного дела за взятку в крупном размере, второй — за дачу этой самой взятки.
Завуалировать взятку под банальную куплю — продажу старенького автомобиля Mersedes 1995 года выпуска пытался экс-директор «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Василий Гирев. «Счастливым» покупателем этой «раритетной» иномарки стал омский предприниматель Роман Акчурин, который значится учредителем ООО «Арис Групп» — крупнейшего поставщика медицинского оборудования и материалов для больниц Омской области.
Собственно, и деньги в 350 тысяч рублей, по данным омского Следкома, Гирев получил вовсе не за машину, которую после пустили на металлолом, а за контракты на поставку концентраторов кислорода в блок-контейнерах. Цена вопроса тогда, как выяснил Город55, превысила 36 млн рублей, а поставкой этих концентраторов как раз и занималась «Арис Групп»
За подозрение в получении этой взятки суд отправил Гирева в СИЗО, туда же заехал и бизнесмен Акчурин.
Взятка в 970 тысяч рублей подвела под уголовное дело теперь уже бывшего заместителя директора департамента имущественных отношении мэрии Омска Евгения Кондратьева. О возбуждении уголовного дела на чиновника стало известно вечером 26 апреля 2023 года. В тот же день в ведомства и по адресам главных фигурантов нагрянули силовики.
По версии СКР по Омской области, Кондратьев через посредника, коим стал директор «Зерна Сибири» Геннадий Ушаков, получил денежный презент от руководителя компании из Санкт-Петербурга ООО «Пинотаж». Взятка, по материалам следствия, предназначалась за аренду всех помещений на Центральном рынке Омска за копейки.
Уже 28 апреля Кондратьев и Ушаков предстали перед судом, который отправил чиновника в СИЗО, а предпринимателя — под домашний арест.
Скромные 155 тысяч рублей стали поводом для возбуждения уголовного дела на куратора стройки Красногорского гидроузла. Эти деньги, как считают в омском СК, начальник производственно-технического отдела по ла «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгений Селезнев получал от директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова с мая 2020 по май 2023 года за помощь в заключении контрактов на работы по строительству Красногорского гидроузла.
По всей видимости. Содействие это было успешным, поскольку Филимонов и его компании получили подряды на сумму более 120 млн рублей. По ходатайству следствия, суд отправил Селезнева по арест, фигурантом уголовного дела стал и бизнесмен Филимонов.
Не чурался брать взятки деньгами и вещами экс-директор ФГБУ «Управление Омскмелиоводхоз» Павел Огарь. От директора ООО «ЕвроТехСтрой» Павла Солгалова за принятие работ по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах в любом виде, по данным УФСБ и СКР по Омской области, Огарь получил презентов на общую сумму 1.256 млн рублей.
При этом, как выяснил Город55, 970 тысяч рублей Огарь получил наличными, 97 тысяч рублей — на карту, а остальное — вещами, в частности костюмом Henderson, стоимостью порядка 185 тысяч рублей.
После предъявления обвинений ни Огарь, ни Солгалов вину не признали, но суд внял доводам следствия и отправил обоих под домашний арест.
Совсем не Майами
Получение взятки в особо крупном размере на сумму более 1 млн рублей вменяют бывшему директору «Омскоблстройзаказчика» Егору Кирьякову. По версии омского СК, презент Кирьяков получил от алтайских бизнесменов Евгения Кисанова и Владимира Левченко, которые являются соучредителями ООО «Майами-Импорт» из города Барнаула.
После задержания следствие ходатайствовала об заключении Кирьякова под арест. Судья эту просьбу удовлетворил и отправил чиновника не в Майами, а в СИЗО, что касается предпринимателей Левчено и Кисанова, которые стали фигурантами уголовного дела за дачу взятки, то суда они будут дожидаться под домашним арестом.
Уголовные дела на пока неустановленных чиновником Министерства строительства Омской области, сотрудников «Омскоблстройзаказчика» и «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» возбудили в омском СК.
Поводом для первых уголовных преследований должностных лиц из регионального Минстроя и Фонда, по данным регионального Следкома, стали 10 недостроенных домов, ключи от квартир в которых ждут порядка 457 дольщиков. При этом в прокуратуре Омской области и вовсе заявили о 24 таких недостроях и более чем 2 тысячах обманутых дольщиках.
Сейчас дела возбуждены по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность», но реальных фигурантов в них пока нет
В следующий раз силовики наведались с обысками в Минстрой и «Омскоблстройзаказчик» из-за строительства школы в Исилькуле. По информации Следкома, на объекте было украдено более 58 млн рублей. За это деяние, суд отправил под арест руководителей подрядных организаций — ООО «ИТЦ „АСУкомплектсервис“ Дениса Кильдебекова и ООО „СМУ № 444“ Руслана Суязова».
Сейчас следствие выясняет, кто и как привел эти компании на объект, который строится по национальному проекту «Образование», почему с детищем Кильдебекова, которое ранее не было замечено в подобных значимых стройках, был заключен контракт на «особых условиях» и как компания умудрилась получить аванс почти в 70% от цены контракта, — 381 млн рублей. Эти самые вопросы силовики и будут задавать реальным фигурантам уголовного дела из числа чиновников Минстроя и «Омскоблстройзаказчика».
Ранее Город55 подробно разбирался, что не так с этим контрактом, и кто из чиновников может попасть под уголовное преследование.
Уголовное дело по статье «Халатность» может грозить кому-то из чиновников Департамента имущественных отношений мэрии Омска. Поводом для его возбуждения в прямом смысле слова стали фекалии, которые затопили четыре новостройки в микрорайоне Чередовой, куда в 2018, 2019 и 2021 годах пересилили граждан из аварийного жилья.
Вот только по халатности городских чиновников канализационную сеть в этих домах запамятовали вовремя поставить на баланс. В итоге несколько лет эти сети были бесхозными, не обслуживались должным образом, что и привело к тому, что в августе 2023 года насосная станция сломалась, и канализационные стоки затопили подвалы.
В начале октября 2023 года после визита в Омск заместителя генерального прокурора Дмитрия Демиша было возбуждено уголовное дело п статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц». Касается оно капремонта дома по улице Карла Маркса, 38, который в свое время вошел в «гостевой» маршрут к российско-казахстанскому форуму 6–7 ноября 2019 года.
По информации прокуратуры Омской области, товарищество собственников жилья «Маркса, 38» получило из городского бюджета субсидии на ремонт фасада и крыши дома, но на деле никаких работ не проводили, а деньги попросту похитили.
В рамках этого дела уже задержан и арестован руководитель одной из подрядных организаций ООО «Стройматериалы» Артавазд Сардарян, вопросы у силовиков также возникли к чиновникам Департамента городского хозяйства мэрии Омска, в частности, обыски проходили в кабинете у первого вице-мэра Евгения Фомина.
По данным прокурора региона Алексей Афанасьева, ущерб по этому уголовному делу, который изначально оценивался в 17 млн рублей, может превысить 50 млн рублей.
Хвост этого уголовного дела тянется еще с конца 2021 года, но официальное обвинение по нему было предъявлено только в 2023 году. Речь идет о строительстве дороги-дублера улицы 70 лет Октября в Омске стоимостью более 1 млрд рублей. По версии следствия, цена на работы на этом объекте была завышена на 45.5 млн рублей.
Сейчас обвинение за такое превышение должностных полномочий предъявлено бывшему директору департамента строительства мэрии Омска Александру Мякинину и он уже предстал перед судом.
Помимо этого Мякинин также будет отвечать перед законом за строительство детского сада на улице 1-й Станционной. Дело в том, что образовательное учреждение возвели практически на болоте и сразу после открытия грунтовые воды затопили подвал, пришлось его закрывать на 2.5 месяца.
Эти деяния в региональном Следкоме расценили как злоупотребление должностными полномочиями.