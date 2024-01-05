Минус 35 тысяч. Миграция в Омской области сократилась в два раза

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Росстате представили данные о демографической ситуации в Омской области. Статистики анализировали информацию за январь–октябрь 2023 года. По их подсчетам, регион за это время покинули 35,5 тыс человек.
Одновременно с этим в Омскую область переехала 31 тыс человек. По итогу за десять месяцев прошлого года население региона уменьшилось на 4 537 человек. Это не так много в сравнении с миграционной убылью 2022 года, когда Омскую область покинули 8 741 человек.
Данные статистиков свидетельствуют о том, что миграционная убыль населения в сибирских регионах достаточно активна. При этом есть исключения — Красноярский край и Новосибирская область. Там наблюдается прирост в +8,5 тыс и +4 тыс человек соответственно.