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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

иллюстрация

Минус 35 тысяч. Миграция в Омской области сократилась в два раза

5 января 2024, 11:09
Фото: Город55
иллюстрация

Миграция в Омской области сократилась в два раза по итогам прошлого года

Миграционная убыль была значительно выше в год объявления мобилизации в стране.

В Росстате представили данные о демографической ситуации в Омской области. Статистики анализировали информацию за январь–октябрь 2023 года. По их подсчетам, регион за это время покинули 35,5 тыс человек.

Одновременно с этим в Омскую область переехала 31 тыс человек. По итогу за десять месяцев прошлого года население региона уменьшилось на 4 537 человек. Это не так много в сравнении с миграционной убылью 2022 года, когда Омскую область покинули 8 741 человек.

Данные статистиков свидетельствуют о том, что миграционная убыль населения в сибирских регионах достаточно активна. При этом есть исключения — Красноярский край и Новосибирская область. Там наблюдается прирост в +8,5 тыс и +4 тыс человек соответственно.

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#Общество#Омск#Омская область#Статистика#Новости#Убыль населения#Росстат#Алина Ясинская
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