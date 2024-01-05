Минус 35 тысяч. Миграция в Омской области сократилась в два раза

Одновременно с этим в Омскую область переехала 31 тыс человек. По итогу за десять месяцев прошлого года население региона уменьшилось на 4 537 человек. Это не так много в сравнении с миграционной убылью 2022 года, когда Омскую область покинули 8 741 человек.